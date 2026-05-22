ÖFB gibt Spielorte für Nations-League-Heimspiele bekannt

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer trägt seine Länderspiele in der Nations League in Linz und Wien aus.

Zum Auftakt der Gruppenphase am 24. September spielen die Österreicher in der Linzer Raiffeisen Arena gegen Israel, drei Tage später empfängt die ÖFB-Auswahl Kosovo im Wiener Happel Stadion. Das letzte Heimspiel dieser Gruppenphase der Liga B3 gegen Irland steigt am 14. November erneut in Linz. Der Ticketverkauf für das September-Doppel startet am 2. Juni.

Die fünfte Auflage der Nations League ist die letzte im aktuellen Format, die UEFA hat zuletzt Anpassungen am Wettbewerbssystem angekündigt. Über die Nations League erhalten einige Teams eine zusätzliche Möglichkeit, sich über Play-offs für die EM-Endrunde 2028 in Großbritannien und Irland zu qualifizieren.

(APA) / Artikelbild: GEPA