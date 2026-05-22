Österreich „mit neuem Elan“ ins WM-Duell mit Deutschland

Nach zwei wohltuenden Ruhetagen will Österreichs Eishockey-Nationalteam gestärkt wieder angreifen.

Mit „Lieblingsnachbar“ Deutschland wartet auf die Truppe von Teamchef Roger Bader bei der WM in Zürich am Samstag (20:20 Uhr) nicht nur ein Prestigeduell. Nach drei Siegen aus den ersten vier Partien würde schon ein Punktgewinn die Tür zum Viertelfinale weit aufstoßen. „Wir wollen gewinnen. Wir kennen Deutschland sehr gut, sie kennen uns sehr gut“, erklärte Bader.

Über einen möglicherweise angeschlagenen Gegner zu mutmaßen, bringe nichts, so der Schweizer. „Wir müssen uns voll und ganz auf unsere Dinge fokussieren.“ Obwohl die Deutschen nach vier Spielen nur bei einem Punkt halten, bezeichnete Bader die DEB-Auswahl unverändert als eine gute Mannschaft. „Sie haben immerhin vier NHL-Spieler dabei, wir bekanntlich keinen. Wir brauchen sicher ein perfektes Spiel, um sie zu schlagen.“

Nach zwei spielfreien Tagen sollten die Akkus beim österreichischen Team auch wieder voller sein. Ausgeruhter werden die Österreicher auf jeden Fall in die Partie gehen. 28 Stunden vor dem Duell mit Rot-weiß-rot kämpfte Deutschland am Freitag gegen Ungarn darum, die kleine Viertelfinalchance zu wahren. Abstiegsangst brauchen die Deutschen auch keine haben, als Gastgeber der WM 2027 haben sie nächstes Jahr einen Fixplatz.

Nächstes Doppel für Rot-weiß-Rot

Für Österreich folgt bereits am Sonntag das nächste Kräftemessen – gegen die Eishockey-Nation Finnland. „Es ist für uns das nächste Doppel. Wir reden immer in Phasen, es ist die dritte Phase an der Weltmeisterschaft. Gegenüber der Mannschaft reden wir allerdings nur von diesem einen Spiel gegen Deutschland. Darauf wollen wir uns fokussieren“, sagte Bader. Das letzte Gruppenspiel folgt am Dienstag gegen Olympiasieger USA.

Der Teamchef ging nicht davon aus, dass die herbe 0:9-Pleite gegen sein Heimatland negativ nachhallt. Rasch wurde der Blick wieder nach vorne gerichtet. Die richtigen Lehren aus dem Auftritt müsse man aber sehr wohl ziehen, meinte Kapitän Peter Schneider. Dann werde man „hoffentlich mit neuem Elan und positiver Energie ins Deutschland-Spiel starten“. Die im Schweiz-Spiel geschonten Leistungsträger Vinzenz Rohrer, Dominic Zwerger und Atte Tolvanen kommen wieder zum Einsatz.

Viertelfinalchance

Die jüngsten Aufeinandertreffen sind noch nicht lange her. Deutschland hatte in beiden Testduellen der WM-Vorbereitung (4:3, 5:2) wie auch im jüngsten WM-Duell (4:2) die Nase vorn. Das aktuelle Turnier läuft jedoch ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Deutschen, während Österreich mit dem neuerlichen Vorstoß in die Runde der besten acht kokettieren darf. Nach drei Siegen gegen Großbritannien (5:2), Ungarn (4:2) und Lettland (3:1) hält das ÖEHV-Team bei neun Punkten. Im Vorjahr reichten Österreich zehn Punkte zum erst zweiten Viertelfinaleinzug in der Eishockey-Neuzeit.

(APA) / Bild: GEPA