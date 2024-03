Deutschland will gegen die Niederlande Aufschwung bestätigen

Nach dem überzeugenden 2:0-Sieg über Frankreich will die deutsche Fußballnationalmannschaft beim Testspiel gegen Niederlande am Dienstag (20:45 Uhr) mit einem Erfolg die neu entstandene Euphorie vor der Heimeuropameisterschaft weiter entfachen. Mit dem Sieg am Samstag ist bei den Deutschen die Freude wieder zurück.

„Als Mannschaft haben wir richtig Spaß gehabt“, beschrieb Jamal Musiala den Erfolg über Frankreich. Jetzt soll gegen das Oranje-Team das nächste positive Ergebnis folgen. „Das war genau das Spiel, auf das wir gewartet haben. Jetzt müssen wir am Dienstag nochmal nachziehen“, sagte Sportdirektor Rudi Völler. Die neu zusammengewürfelte Mannschaft um Rückkehrer Toni Kroos funktionierte bereits gut, auch deshalb sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Grund für viel Rotation: „Geplant sind nicht viele Veränderungen, wenn alle frisch sind.“

Vor allem das Auftreten der Mannschaft soll im Vordergrund stehen. „Es wird wichtig sein, das Spiel gegen Frankreich zu bestätigen, losgelöst vom Ergebnis geht es dabei um die Art und Weise“, sagte Nagelsmann. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und den Niederlanden gab es im März 2022, damals endete das Spiel 1:1.

Auch die „Elftal“ kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Frankfurt. Österreichs Gruppengegner bei der EM bezwang am Freitag Schottland, Gegner von Deutschland beim EM-Eröffnungsspiel, mit 4:0. Dennoch war Bondscoach Ronald Koeman mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden. Sollte es keine Leistungssteigerung geben, sieht er gegen die DFB-Elf schwarz. „Der Start war schlecht, unruhig, schlampig. Es ist eigentlich unglaublich, dass die Schotten nicht getroffen haben. Die Deutschen werden es schaffen“, meinte er.

Der finale Gruppengegner der ÖFB-Elf steht unter genauer Beobachtung, ein Scout der Österreicher wird sich das Spiel anschauen. Die Partie von Österreichs Auftaktgegner Gruppengegner Frankreich gegen Chile (21.00) wird ebenfalls beobachtet.

Im Wembley-Stadion findet am Dienstag (20.45) ein weiterer Testspielkracher statt, sogar mit österreichischer Beteiligung. Schiedsrichter Sebastian Gishamer leitet das Spiel England gegen Belgien. Beide Mannschaften haben dabei etwas gutzumachen. England verlor am Samstag mit 0:1 gegen Brasilien, Belgien kam gegen Irland nicht über ein 0:0 hinaus.

(APA)

Beitragsbild: Imago