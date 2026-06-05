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WM 2026

DFB-Youngster droht WM-Aus

Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining am Freitag vor der WM-Generalprobe der DFB-Elf in Chicago gegen die USA wohl schwerer verletzt.

„Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus“, sagte der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich.

„Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren“, sagte Nagelsmann einen Tag vor der Begegnung gegen den Co-Gastgeber am Samstag (20:30 Uhr LIVE bei RTL) in Chicago. Weitere Verletzungsdetails gab es noch nicht.

Karl hatte zuletzt beim 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland überzeugt. In Mainz leitete er das 1:0 durch Deniz Undav mit einer schnell ausgeführten Ecke ein, dann legte er dem Stürmer auch einen weiteren Treffer auf. Karl hat bislang drei Länderspiele für Deutschland absolviert.

Nachnominierung bis 13. Juni möglich

Bis einen Tag vor dem DFB-Auftaktspiel am 14. Juni gegen Curacao darf Nagelsmann verletzte Feldspieler in seinem Kader laut der FIFA-Statuten ersetzen.

Infrage käme zum Beispiel Said El Mala (19) vom 1. FC Köln, der zu den WM-Kandidaten des deutschen Bundestrainers gezählt hatte, aber keine Berücksichtigung bei der Nominierung fand. Oder der Stuttgarter Chris Führich. In Serge Gnabry hatte bereits ein Profi des FC Bayern wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen.

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(Red.)

Bild: Imago