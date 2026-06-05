DFB-Youngster droht WM-Aus

Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining am Freitag vor der WM-Generalprobe der DFB-Elf in Chicago gegen die USA wohl schwerer verletzt.

„Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus“, sagte der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich.

„Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren“, sagte Nagelsmann einen Tag vor der Begegnung gegen den Co-Gastgeber am Samstag (20:30 Uhr LIVE bei RTL) in Chicago. Weitere Verletzungsdetails gab es noch nicht.