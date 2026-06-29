„Die Bestie ist zurück“: Pressestimmen zum Österreich-GP

George Russell beendet seine fast viermonatige Durststrecke in der Formel 1 und feiert seinen zweiten Saisonsieg. Der Erfolg in Spielberg zeigt, dass im WM-Kampf „noch immer einiges los ist“, meint der Guardian. Die Mundo Deportivo stellt aber auch fest: „Die Bestie ist zurück“ – und meint damit Max Verstappen. Die Pressestimmen zum Großen Preis von Österreich.

ENGLAND

Daily Mail: „George Russells souveräner Sieg in Österreich lässt seine Titelambitionen nach dem nervenaufreibenden Kampf mit Max Verstappen wieder aufleben… doch Lewis Hamilton wird durch eine merkwürdige Ferrari-Strategie im Stich gelassen.“

Telegraph: „Russell kämpft sich mit Sieg beim Großen Preis von Österreich ins Titelrennen.“

The Guardian: „In der Formel-1-Weltmeisterschaft, die weiterhin Höhen und Tiefen erlebt und sich mittlerweile fast von Rennen zu Rennen ändert, ist also noch immer einiges los.“

“George ist perfekt gefahren“ – Wolff nach Russell-Sieg

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Spektakuläre Leistung auf dem Red Bull Ring: Russell feiert seinen Sieg und belebt damit den Titelkampf neu. Ein sehr schwieriges Rennen für Ferrari.“

Corriere della Sera: „Russell bringt seine Kritiker zum Schweigen, Antonelli gerät gleich zu Beginn in allerlei Schwierigkeiten.“

La Repubblica: „Der britische Mercedes-Pilot kehrt nach einer Formkrise zum Sieg zurück. Hamilton belegt den fünften Platz, während der umstrittene Leclerc Achter wird.“

Tuttosport: „Nicht immer ist der glücklichste Fahrer auch der Sieger. Der Große Preis von Österreich bot dafür ein klares Beispiel. Zwar kehrte George Russell nach sieben Rennen wieder auf Platz eins zurück, doch der Red Bull Ring brachte mehr als nur einen Gewinner hervor. Auch Max Verstappen zeigt eine starke Leistung. Kimi Antonelli bestätigte erneut sein Potenzial, während Lewis Hamilton hinter den Erwartungen blieb.“

NIEDERLANDE

AD.nl: „Red Bull liefert die Waffe und Max Verstappen zeigt, dass er nichts von ihrer Schärfe eingebüßt hat.“

SCHWEIZ

Blick: „Roter Titeltraum wieder in die Ferne gerückt. Mercedes ohrfeigt Ferrari doppelt. Mercedes hat sich in der Hitze-Hölle von Spielberg mit dem Russell-Sieg und dem dritten Platz von Antonelli zweimal an Ferrari gerächt.“

SPANIEN

Marca: „Russell geht auf Antonelli los und Max holt sich einen heldenhaften zweiten Platz.“

Mundo Deportivo: „Russell sichert sich den Sieg trotz einer überragenden Leistung von Verstappen in Österreich: Die Bestie ist zurück. Der Engländer errang seinen siebten Formel-1-Sieg in einem Rennen, in dem der Hauptprotagonist ein spektakulärer Verstappen war.“