Die Bundesliga ist zurück: Das Ankick-Update vor der 18. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 18. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Bevor die österreichische Bundesliga in die Frühjahrssaison startet, halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Soumaila Diabate (Salzburg)

Valentin Sulzbacher (Salzburg)

Philipp Wiesinger (Austria Wien)

Cheick Mamadou Diabate (WAC)

Yann Massombo (Altach)

David Kubatta (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knie)

John Mellberg (Knie)

Yorbe Vertessen (Krank)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

SV Ried

Dominik Stöger

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)

Jannes Horn

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulter)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK

Jacob Italiano (Wadenverletzung)

Zeteny Jano (Bänderriss)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Elias Bakatukanda (Außenbandriss)

Matthias Wetschka (Fuß)

Viktor Baier (Achillessehnenriss)

Zu- und Abgänge

FC Red Bull Salzburg

Zugänge: Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim)

Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim) Abgänge: Petar Ratkov (Lazio Rom), Jacob Rasmussen (Kaiserslautern), Lucas Gourna (Le Havre AC, Leihe)

LASK

Zugänge: Xavier Mbuyamba (FC Volendam)

Xavier Mbuyamba (FC Volendam) Abgänge: Keine

SK Sturm Graz

Zugänge: Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe)

Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe) Abgänge: Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers), Tomi Horvat (Bristol City), Tim Oermann (Bayer Leverkusen, Leih-Ende), Oliver Christensen (Fiorentina, Leih-Ende)

TSV Hartberg

Zugänge: Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe), Elias Scherf (Stripfing, Leih-Ende)

Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe), Elias Scherf (Stripfing, Leih-Ende) Abgänge: Björn Hardley (FC Dordrecht), Dominik Prokop (Zeljeznicar), Patrik Mijic (AE Kifisias, Leihe)

FK Austria Wien

Zugänge: Dominik Nisandzic (Young Violets)

Dominik Nisandzic (Young Violets) Abgänge: Muharem Huskovic (Zeljeznicar), Luca Pazourek (TSV Hartberg, Leihe)

SV Ried

Zugänge: Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe)

Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe) Abgänge: Mark Grosse (GAK), Ekain Akzune (Athletic Bilbao, Leih-Ende)

SK Rapid

Zugänge: (Noch) keine

(Noch) keine Abgänge: Noah Bischof (FC Dordrecht)

Wolfsberger AC

Zugänge: Keine

Keine Abgänge: Chibuike Nwaiwu (Tranzonspor), Mickael Dosso (Al-Khor SC, Leihe)

SCR Altach

Zugänge: Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos)

Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos) Abgänge: Paul Koller (Sturm Graz), Leonardo Lukacevic (Kosice)

WSG Tirol

Zugänge: Keine

Keine Abgänge: Florian Rieder (Austria Salzburg)

Grazer AK

Zugänge: Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe)

Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe) Abgänge: Sadik Fofana (Lecce), Marco Gantschnig (Vienna), Petar Filipovic (Vereinslos), Tio Cipot (NK Maribor)

FC Blau-Weiß Linz