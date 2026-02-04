Logout
ADMIRAL Bundesliga

Die Bundesliga ist zurück: Das Ankick-Update vor der 18. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 18. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Bevor die österreichische Bundesliga in die Frühjahrssaison startet, halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

  • Takumu Kawamura (Knie)
  • John Mellberg (Knie)
  • Yorbe Vertessen (Krank)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)

SV Ried

  • Dominik Stöger
  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

SK Rapid

  • Jean Marcelin (Oberschenkel)
  • Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)
  • Jannes Horn
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Wolfsberger AC

  • David Skubl (Meniskusverletzung)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Diego Madritsch (Schulter)
  • Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK

  • Jacob Italiano (Wadenverletzung)
  • Zeteny Jano (Bänderriss)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Elias Bakatukanda (Außenbandriss)
  • Matthias Wetschka (Fuß)
  • Viktor Baier (Achillessehnenriss)

Das große Bundesliga-Gewinnspiel zum Frühjahrsauftakt

Zu- und Abgänge

FC Red Bull Salzburg

  • Zugänge: Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim)
  • Abgänge: Petar Ratkov (Lazio Rom), Jacob Rasmussen (Kaiserslautern), Lucas Gourna (Le Havre AC, Leihe)

LASK

  • Zugänge: Xavier Mbuyamba (FC Volendam)
  • Abgänge: Keine

SK Sturm Graz

  • Zugänge: Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe)
  • Abgänge: Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers), Tomi Horvat (Bristol City), Tim Oermann (Bayer Leverkusen, Leih-Ende), Oliver Christensen (Fiorentina, Leih-Ende)

TSV Hartberg

  • Zugänge: Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe), Elias Scherf (Stripfing, Leih-Ende)
  • Abgänge: Björn Hardley (FC Dordrecht), Dominik Prokop (Zeljeznicar), Patrik Mijic (AE Kifisias, Leihe)

FK Austria Wien

  • Zugänge: Dominik Nisandzic (Young Violets)
  • Abgänge: Muharem Huskovic (Zeljeznicar), Luca Pazourek (TSV Hartberg, Leihe)

SV Ried

  • Zugänge: Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe)
  • Abgänge: Mark Grosse (GAK), Ekain Akzune (Athletic Bilbao, Leih-Ende)

SK Rapid

  • Zugänge: (Noch) keine
  • Abgänge: Noah Bischof (FC Dordrecht)

Wolfsberger AC

  • Zugänge: Keine
  • Abgänge: Chibuike Nwaiwu (Tranzonspor), Mickael Dosso (Al-Khor SC, Leihe)

SCR Altach

  • Zugänge: Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos)
  • Abgänge: Paul Koller (Sturm Graz), Leonardo Lukacevic (Kosice)

WSG Tirol

  • Zugänge: Keine
  • Abgänge: Florian Rieder (Austria Salzburg)

Grazer AK

  • Zugänge: Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe)
  • Abgänge: Sadik Fofana (Lecce), Marco Gantschnig (Vienna), Petar Filipovic (Vereinslos), Tio Cipot (NK Maribor)

FC Blau-Weiß Linz

  • Zugänge: Isak Dahlqvist (Örgryte), Cheick Conde (Venezia, Leihe), Nico Mantl (FC Arouca, Leihe)
  • Abgänge: Marcel Schalt (Vereinslos)

Bundesliga startet in spannendstes Frühjahr seit Punkteteilung

