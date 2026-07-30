Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: Austria Lustenau

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Lustenau zusammengestellt von Sky-Reporterin und Vereinsredakteurin Lisa Perstaller.

Back to Bundesliga!

Austria Lustenau ist nach zwei Jahren in der ADMIRAL 2. Liga zurück in der höchsten österreichischen Spielklasse. Die Freude über die doch relativ schnelle Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga ist riesig, die Euphorie bei den Fans ebenso. Am 14. Mai gewannen die Lustenauer ihr letztes Saisonspiel gegen Amstetten mit 2:1 und waren damit nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Die Saison war ein ständiges Auf und Ab, zwischendurch lagen die Vorarlberger in der Tabelle zehn Punkte hinter der Spitze, im Laufe der Saison patzten aber alle Titelkandidaten immer wieder und Lustenau hatte am Ende die Nase vorne. Danach wurde natürlich lange gefeiert, ehe der ganze Verein mit großer Vorfreude in die Vorbereitungen auf die Bundesliga startete.

Transfers

Zugänge

Danilo Soares (34, FC Nürnberg)

Albin Gashi (29, Hertha Wels)

Lord Afrifa (20, Sturm Graz II)

Niklas Pertlwieser (22, SKU Amstetten)

Novak Rajic (17, AKA Vorarlberg)

Dion Kacuri (22, FC Basel – Leihe)

Dominik Weixelbraun (22, Rapid Wien – Leihe)

Precious Benjamin (19, TSG Hoffenheim – Leihe)

Emmanuel Chukwu (19, TSG Hoffenheim II – Leihe)

Antonio Verinac (21, St. Gallen – Leihe)

Melih Akbulut (20, Bischofshofen – nach Leihe zurück)

Abgänge

Mame Wade (23, RAAL La Louviere)

Asumah Abubakar (29, Kapaz PFK)

Axel Rouquette (29, US Creteil)

Mario Vucenovic (26, FAC)

William Rodriguez (32, SW Bregenz)

Daniel Au Yeong (23, SW Bregenz)

Felix Oberwaditzer (20, Lauterach, ab August Grand Canyon Antelopes, Uni-Team)

Jack Lahne (24, vereinslos)

Nico Gorzel (27, vereinslos)

Enes Koc (21, vereinslos)

Hugo Bauer (21, vereinslos)

Mohamed-Amine Bouchenna (20, Clermont Foot – Leihende)

Kader

Insgesamt zwölf Spieler haben den Verein nach dem Aufstieg in die Bundesliga verlassen. Drei von diesen zwölf Abgängen tun den Lustenauern dann doch ein bisschen mehr weh als die anderen neun. Die Rede ist von Mame Wade, Jack Lahne und Mohamed Amine Bouchenna. Mit insgesamt 23 Treffern waren Lahne (9 Tore), Wade (7) und Bouchenna (7) maßgeblich am Aufstieg der Lustenauer beteiligt. Hinzu kamen noch sieben Assists. Dieses Trio muss die Austria also in der Offensive ersetzen, was definitiv keine einfache Aufgabe ist. Allerdings haben die Vorarlberger gleich zehn neue Spieler geholt und Melih Akbulut kam nach einer Leihstation in Bischofshofen zurück.

Bei den Neuzugängen sind einige interessante Spieler dabei. Mit Danilo Soares kommt ein alter Bekannter zurück. Der heute 34-jährige kam 2010 als 18-jähriger nach Lustenau, ehe er den Verein im Jahr 2013 in Richtung Deutschland verließ und jetzt – 13 Jahre später – mit der Erfahrung von 59 Spielen in der ersten und 202 Spielen in der zweiten deutschen Bundesliga zurückkehrt. Soares war damals ein Publikumsliebling, gut möglich, dass er das auch dieses Mal wieder wird.+

Leihspieler mit positiven Eindrücken

Außerdem haben die Lustenauer gleich fünf hochtalentierte Spieler für ein Jahr ausgeliehen – sie alle haben einen guten Eindruck hinterlassen und werden dem Aufsteiger sofort weiterhelfen.

Mit Albin Gashi (Hertha Wels) und Niklas Pertlwieser (SKU Amstetten) wurden zwei Spieler von letztjährigen Zweitligakonkurrenten geholt, auch sie können eine gute Rolle spielen.

Der Trainer ist derselbe wie beim Aufstieg vor vier Jahren: Markus Mader wurde im Dezember 2024 zurückgeholt. Sein Co ist mit Martin Schneider auch wieder derselbe. Das Trainerteam ist jetzt aber deutlich breiter aufgestellt, hat mit Seifeddin Chabbi als Stürmertrainer und Georg Margreitter als Individualtrainer zwei erfahrene Ex-Profis dazu bekommen.

Urgesteine als Grundpfeiler

Mit Kapitän Matthias Maak, Torhüter Domenik Schierl, Urgestein Pius Grabher und ebenfalls „schon fast“ – Urgestein Fabian Gmeiner sind noch einige namhafte Akteure mit dabei, die auch in den Saisonen 22/23 und 23/24 mit der Lustenauer Austria in der Bundesliga gespielt haben.

Die Vorarlberger hatten ihren Kader relativ früh „beisammen“. Das tut natürlich gut und ermöglicht eine ordentliche und zielgerichtete Vorbereitung, in der eine Mannschaft zusammen wächst. Ziel war es alle Positionen doppelt zu besetzen. Aktuell ist man noch auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, ansonsten ist das Transferprogramm abgeschlossen.

Vorbereitung

Lustenau ist gut und vor allem ohne gröbere Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen. Das Fazit des Trainers lautet folgendermaßen: „Eigentlich bin ich richtig zufrieden, ich hab schon ganz andere Vorbereitungen erlebt, wir konnten uns sechs Wochen lang intensiv vorbereiten.“

Die Vorfreude auf die Bundesliga ist riesig, das spürt man in Lustenau an allen Ecken und Enden. Viele Beteiligte freuen sich vor allem auch darauf, dass das neue Stadion, die „Sun Minimeal Arena“, endlich Bundesliga-Fußball erlebt. Lustenau ist damals ja kurz vor der Eröffnung abgestiegen.

Durchschnittsalter

Aktuell 24,5 Jahre

Rising Stars

Dion Kacuri: Die Basel-Leihgabe hat richtig viel Potenzial und wird eine zentrale Rolle im Mittelfeld einnehmen.

Sascha Delaye: Der 24-jährige ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Er ist vor zwei Jahren nach Lustenau gekommen und hat sich zum absoluten Stammspieler entwickelt.

Dominik Weixelbraun: Die Rapid-Leihgabe soll in Lustenau Einsatzminuten sammeln. Auch er hat viel Potenzial und könnte in Lustenau so richtig durchstarten.

Mögliche Startelf

Prognose

Das Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Lustenau will sich langfristig und nachhaltig in der Bundesliga etablieren. Die Rahmenbedingungen passen. Das Stadion ist ein Schmuckkästchen, das Drumherum wirkt wesentlich professioneller als noch vor ein paar Jahren. Die Mannschaft ist eine Mischung aus sehr erfahrenen Spielern. Allerdings hat auch die Hälfte des Kaders noch kein Erstliga-Spiel absolviert.

Lustenau startet zu Hause gegen Ried in die Meisterschaft. Natürlich sieht man es beim Aufsteiger gerne, dass das erste Bundesligaspiel seit über zwei Jahren im eigenen Stadion, vor den eigenen Fans angepfiffen wird. Trainer Mader sagt zum Auftaktgegner Folgendes: „Ich freu mich auf Ried, das erste Spiel ist generell gleich brutal wichtig.“ Danach geht’s dann zum GAK, ehe der WAC ins Ländle kommt. In Runde 4 muss Lustenau zu Sturm, in Runde 5 ist die WSG zu Gast. Wenn man das so sieht, dann kann mal wohl festhalten, dass der Aufsteiger in den ersten fünf Runden schon einige Punkte holen sollte, um so richtig in der Bundesliga anzukommen.

Tipp Endplatzierung

Platz 8-10

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit Sky X live!