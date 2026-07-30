Sky-Info: Radonjic vor Wechsel innerhalb der Bundesliga

Dejan Radonjic steht nach Sky-Informationen unmittelbar vor einem fixen Wechsel von der Wiener Austria zur SV Ried. Einigung sowie Medizincheck sollen demnach bereits erfolgt sein.

Der Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 14 Pflichtspiele für die Wiener Austria und erzielte dabei einen Treffer. Auch in der neuen Spielzeit kam der Österreicher bereits zum Einsatz: Beim Erstrundenspiel im ÖFB-Cup gegen den Wiener Sport-Club stand er über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.

Sein Bundesliga-Debüt feierte Radonjic im August 2025 bei einer Auswärtsniederlage gegen den LASK.