Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: SCR Altach

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SCR Altach zusammengestellt von Sky-Vereinsredakteur Fabrice Butzerin.

Transfers:

Zugänge:

Niklas Niehoff (Leihe + KO, Holstein Kiel/GER)

Srdjan Hrstic (BK Häcken/SWE)

Yanis Eisschill (SKU Amstetten)

Shingo Nakano (Albirex Niigata FC)

Denizcan Cosgun (Austria Salzburg)

Jakob Brandtner (Liefering)

Marko Raguz (Austria Wien)

Henrique Bell (FC Sao Paulo U20/BRA)

Benjamin Böckle (SK Rapid)

Abgänge:

Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon/FRA)

Sandro Ingolitsch (vereinslos)

Lukas Gugganig (vereinslos)

Luca Kronberger (vereinslos)

Alexander Gorgon (Swit Stettin/POL)

Blendi Idrizi (vereinslos)

Precious Benjamin (Leihende, Rückkehr zu Hoffenheim – jetzt Lustenau)

Marlon Mustapha (Como 1907/ITA/Leihende)

Moritz Oswald (Rapid/Leihende)

Anteo Fetahu (Schwarz-Weiß Bregenz)

Vorbereitung: Top & Flop

Gut fünf Wochen vor dem Pflichtspielauftakt kehrten die Spieler des SCRA zurück nach Altach. Am 17. Juni startete das Team in die Vorbereitung. Auf dem Programm standen zum Vorbereitungsstart diverse Testungen. Durchgeführt wurden diese in der neu geschaffenen SCRA-Gesundheitswelt. Dort wurden unter anderem die Beweglichkeit sowie die Sprungkraft der Spieler gemessen.

Am Tag darauf fand dann das erste Training statt. Noch nicht mit von der Partie waren die Nationalspieler Vesel Demaku, Mohamed Ouedraogo und Filip Milojevic. Alle drei waren für die jeweiligen Nationalteams im Einsatz und haben zur Regeneration noch Sonderurlaub erhalten.

Die Testspielbilanz fällt mit 3 Siegen sowie 2 Niederlagen knapp positiv aus. Ognjen Zaric war mit den einzelnen Spielen jeweils zufrieden und sprach stets von guten Tests. Bis auf den frühzeitigen (witterungsbedingten) Abbruch im letzten Spiel gegen Grasshopper Zürich lief alles wie geplant. Das Fazit der Vorbereitung ist aber natürlich auch unter Berücksichtigung der Kadersituation zu bewerten. Fakt ist, dass Altach in allen fünf Testspielen ohne nominellen Rechtsverteidiger antreten musste – Allrounder Jäger nahm diese Rolle gezwungenermaßen ein. Niklas Niehoff, der die Position künftig spielen soll, wurde erst am Tag des letzten Testspiels im Ländle vorgestellt. Ein Umstand, der sicher besser hätte laufen können.

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

Durchschnittsalter: 24,9 Jahre

Kadergröße: 26 Spieler

„Rising Stars“:

Filip Milojevic & Yann Massombo – beide haben in der vergangenen Saison in der Liga ordentlich Fuß gefasst, beide haben das Potenzial, in ihren Rollen weiter zu wachsen und noch wichtiger für die Mannschaft zu werden.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps

Neuzugang Niklas Niehoff könnte ein guter Griff sein. Er hinterließ im Cup einen vielversprechenden Eindruck und hat auf der rechten Schiene derzeit wenig Konkurrenz im Kader. Außerdem ist er im Moment noch preiswert zu haben.

Mögliche Startelf

Spielanlage:

Mit dem Wechsel von Ingolitsch auf Zaric im Winter änderte sich an der grundsätzlichen Herangehensweise in Altach nicht viel. Zaric wollte damals zu großen Teilen an Ingolitschs Arbeit anknüpfen und nicht alles auf den Kopf stellen. Den Worten folgten Taten. Altach definiert sich nach wie vor über Intensität, Aggressivität, hohes Anlaufen und Umschaltmomente. Ein Ziel von Zaric war schon beim Amtsantritt im Winter, das Spiel mit dem Ball weiterzuentwickeln.

Dies wurde in den letzten Monaten nach und nach forciert und trug schon Früchte. Mehr Ruhephasen und Spielkontrolle im Ballbesitz waren das Ziel, Altach spielte durchaus attraktiven Fußball. Im Optimalfall hätte diese Entwicklung jetzt fortgeführt werden sollen. Die Umstände in der Kaderentwicklung ließen dies aber nur bedingt zu. Aufgrund vieler Zu- & Abgänge sowie ausgebliebener bzw. verspäteter Transfers hatten andere Themen Priorität. Aufgeschoben ist aber bekanntlich nicht aufgehoben.

An der Spielidee wird sich also nicht viel ändern, ebenso wenig an der Grundformation. Das bislang häufig praktizierte 3-4-2-1/3-4-3 wird wohl weiter zu sehen sein.

Prognose Vereinsredakteur:

Viele Zu- & Abgänge sorgen einmal mehr für einen großen Kaderumbruch im Rheindorf. Der Großteil der verpflichteten Spieler muss in der Bundesliga erst einmal Fuß fassen. Da aber Schlüsselspieler wie Stojanovic, Bähre & Greil dem Verein erhalten bleiben, ist eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit wie jene im vergangenen Jahr durchaus möglich.

Tipp Endplatzierung:

Platz 8-10