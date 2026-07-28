„Noch lange nicht vorbei“: So startet Sturm ins CL-Quali-Rückspiel

Bei der ersten Europacup-Dienstreise des Jahres soll möglichst keine Spannung mehr aufkommen. Sturm Graz möchte den 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Heart of Midlothian über die Ziellinie bringen und mit dem Aufstieg in die 3. Runde der Qualifikation zur Champions League die sechste Teilnahme an einem Europacup-Hauptbewerb in Folge fixieren.

„Die Ausgangslage ist gut, vielleicht sehr gut, aber es ist noch lange nicht vorbei“, warnte Trainer Fabio Ingolitsch und schickt die gleiche Aufstellung wie im siegreichen Hinspiel aufs Feld.

Aufstellung Sturm Graz

Aufstellung Hearts