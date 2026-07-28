Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: WSG Tirol

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die WSG Tirol zusammengestellt von Sky-Reporterin und Vereinsredakteurin Lisa Perstaller.

Transfers

Zugänge

Murat Satin (29, GAK)

Nemanja Celic (27, SKN St.Pölten)

Marc Striednig (20, FC Liefering)

Drew Murray (20, SC Freiburg II)

Salko Hamzic (19, FC Red Bull Salzburg)

Julian Margreiter (16, AKA Tirol)

Michael Olakigbe (22, Brentford B)

Husein Balic (30, vereinslos, davor LKS Lodz)

Felix Libiseller (19, WSG II)

Abgänge

Jamie Lawrence (23, OH Leuven)

Yannick Vötter (21, SKU Amstetten)

Thomas Geris (23, FAC)

Paul Schermer (22, FC Kufstein)

Tobias Anselm (26, Vienna)

Christian Huetz (19, Austria Salzburg – Leihe)

Lukas Schweighofer (19, Austria Salzburg – Leihe)

Moritz Wels (21, Austria Wien – Leihende)

Benjamin Böckle (24, Rapid Wien – Leihende – jetzt SCR Altach)

Valentino Müller (27, vereinslos)

Matthäus Taferner (25, vereinslos)

Adam Stejskal (24, vereinslos)

Johannes Naschberger (26, vereinslos)

Lukas Sulzbacher (26, vereinslos)

Kader

Insgesamt 14 Spieler haben den Verein verlassen. Die zentrale Achse mit Goalie Adam Stejskal, Abwehrchef Jamie Lawrence sowie den beiden Sechsern Kapitän Valentino Müller und Matthäus Taferner sind weg. Auch die beiden starken Leihspieler aus der Vorsaison – Moritz Wels und Benjamin Böckle – sind nicht mehr bei der WSG. Dasselbe gilt für Langzeit-Wattener Johannes Naschberger und Lukas Sulzbacher, der vier Saisons lang für die Tiroler gekickt hat. Damit ist also klar, dass die WSG mitten im Umbruch steckt. Zum Trainingsauftakt waren deshalb auch viele junge Spieler mit dabei, nach und nach sind dann neue Spieler dazu gekommen. Mit Husein Balic, Nemanja Celic und Murat Satin kommt viel Routine nach Wattens, mit Drew Murray ein talentierter junger Innenverteidiger, mit Marc Striednig und Salko Hamzic zwei hochtalentierte Akteure aus dem „Red Bull-Stall“. Der pfeilschnelle Michael Olakigbe wird für eine Saison von Brentford ausgeliehen. Aktuell stehen 23 Spieler im Kader der WSG, der Langzeitverletzte Quincy Butler miteingerechnet.

Aktuell wird noch auf mehreren Positionen nach Verstärkungen gesucht, drei bis vier Spieler werden wohl noch kommen (müssen). Die finanziellen Möglichkeiten der Wattener sind bekanntlich begrenzt, man kann also auch in dieser Saison wieder von einem Schmalspurbudget sprechen. Aber die Tiroler haben längst gelernt damit umzugehen und Stefan Köck hat es sowohl damals gemeinsam mit Thomas Silberberger als auch in den vergangenen Saisonen gemeinsam mit Philipp Semlic immer wieder geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Die Tiroler punkten mit einem familiären Umfeld, mit Handschlagqualität und vor allem natürlich damit, dass sie die „Bundesligabühne“ bieten und damit die Möglichkeit auf viele Einsatzminuten in Österreich höchster Spielklasse. Deshalb darf man auch in dieser Saison wieder guter Dinge sein, auch wenn die neu zusammengewürfelte Truppe sich natürlich zuerst finden und das was Philipp Semlic von ihnen sehen möchte, verinnerlichen muss.

Vorbereitung

Mit der Sommervorbereitung ist der Coach der Tiroler zufrieden. Im Training ist eine ordentliche Intensität drinnen, die Stimmung ist gut.

Die Neuzugänge haben sich gut eingelebt, hinterlassen soweit einen ordentlichen Eindruck. Baden Frederiksen ist bereits in Form, Ola-Adebomi scheint auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben, beide haben in den Testspielen und in der ersten Cup-Runde fleißig getroffen. Auch Neuzugang Olakigbe hat bereits seine Klasse aufblitzen lassen. Im Cupduell gegen Wieselburg hat er gleich drei Scorerpunkte gesammelt. Salko Hamzic ist bisher ein sicherer Rückhalt und auch die drei Innenverteidiger machen ihren Job gut. Boras hat seine Rolle als Abwehrchef voll angenommen. Die WSG Tirol hat insgesamt fünf Testspiele absolviert, das Highlight war definitiv das Duell mit Hertha BSC Berlin, in dem die WSG eine ordentliche Leistung bot, am Ende aber mit 2:3 unterlag.

Übrigens wird Im Gernot Langes Stadion fleißig gebaut, die heißersehnte Rückkehr nach Wattens rückt immer näher. Das könnte natürlich eine zusätzliche Motivation sein.

Durchschnittsalter

Aktuell 23,9 Jahre – da sich aber transfertechnisch noch einiges tun wird, wird sich das noch ändern.

Rising Stars

Salko Hamzic: Der 19-Jährige ist der Nachfolger von Adam Stejskal und kommt wie sein Vorgänger von Red Bull Salzburg. Hamzic macht einen super Eindruck und ich denke, dass die Chancen gut stehen, dass er Stejskal problemlos ersetzen wird.

Marc Striednig: Der 20-Jährige kam vom FC Liefering hat richtig viel Potenzial. Aktuell erholt er sich noch von einer im Frühjahr erlittenen Verletzung. Sobald er dann aber voll fit ist, wird der defensive Mittelfeldspieler eine zentrale Rolle im Spiel der Wattener einnehmen.

Mögliche Startelf

Prognose

Das souveräne Weiterkommen im Cup hat bestimmt gut getan. Auch in dieser Saison ist das Ziel natürlich wieder der Klassenerhalt. Zum Start in die Meisterschaft warten auf die Tiroler gleich ein paar ordentliche Brocken. Auf Sturm Graz folgt ein Auswärtsspiel in Altach. In Runde 3 kommt Red Bull Salzburg ins Tivoli, ehe es zuerst zu Aufsteiger Lustenau und dann nach Wien Favoriten geht. Ein ordentlicher Start in die Meisterschaft ist immer wichtig, ein paar Punkte sollten also nach diesen ersten fünf Runden schon auf dem Konto der Tiroler sein. Mit Altach und Lustenau sind ja auch zwei Teams dabei, die vermutlich direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sind.

Tipp Endplatzierung

Platz 8-10

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit Sky X live!