Neuer-Rücktritt nach nächster Saison? „Sieht stark danach aus“

Torhüter Manuel Neuer wird seine erfolgreiche Karriere am Ende der kommenden Saison aller Voraussicht nach beenden.

„Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre“, sagte der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern am Dienstag am Rande des Trainingslagers der Münchner am Tegernsee.

Er sehe die kommende Saison aber nicht als eine Abschiedstournee, ergänzte Neuer. „Also ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen, das ist jetzt so mein letztes Spiel. Egal, ob ich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin.“

Neuer berichtete, er hätte unter normalen Umständen wohl schon in diesem Sommer seine Karriere beendet. „Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und dem Trainerteam macht es einfach Spaß“, sagte er.

Nicht zuletzt die sportlichen Aussichten hätten ihn schließlich dazu gebracht, noch ein Jahr dranzuhängen, erklärte Neuer. „Wir haben immer die Möglichkeit, um alle Titel zu spielen und wir sind voll auf der Höhe mit der Mannschaft. Deshalb zählen dieses Team, die Mannschaft und die Struktur, wie wir sie im Verein haben, zu den 15 Prozent, wo ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall weitermachen.“