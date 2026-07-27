Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: GAK

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Grazer AK zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Benjamin Vollmann.

Transfers:

Den Begriff Langeweile sucht GAK-Sportdirektor Tino Wawra in diesem Sommer maximal im Fremdwörterlexikon. Im Fachjargon ist in solchen Fällen gerne von einem Umbruch die Rede. Hervorzuheben sind auf Abgangsseite vor allem der GAK-Rekordtransfer von Ramiz Harakaté zu Doublesieger LASK so wie die nicht verlängerten Leihen von Goalie Franz Stolz und Mittelfeldmotor Mathias Olesen. Mit dem Abgang von Thorsten Schriebl sowie dem momentan noch verletzten und vielleicht auch noch abwandernden Jacob Italiano stehen aktuell fünf Stammkräfte aus dem Frühjahr nicht mehr zur Verfügung. Dafür hat sich auf der Zugangsseite schon einiges getan – und es wird sich auch noch weiterhin etwas tun (müssen). Mit Zentrumsspieler Peter Michorl und Tormann Cican Stankovic konnte die erhoffte Routine verpflichtet werden, hinzukommt aber auch viel frischer, junger Wind. Idealerweise kommen zumindest noch ein Zentrumsspieler sowie ein Stürmer. Mit Blick auf den Österreicher-Topf, an dem die Rotjacken in jedem Fall partizipieren wollen, wären Verpflichtungen aus heimischen Gefilden eine sachdienliche Angelegenheit. Leichter gesagt als verpflichtet.

Zugänge:

Peter Michorl (ZM, Fixverpflichtung von Atromitos Athen, bis Sommer 2028)

(ZM, Fixverpflichtung von Atromitos Athen, bis Sommer 2028) Cican Stankovic (TW, Fixverpflichtung nach Vereinslosigkeit, bis Sommer 2028)

(TW, Fixverpflichtung nach Vereinslosigkeit, bis Sommer 2028) Beres Owusu (IV, Kaufoption nach vorangegangener Leihe von AS St.-Etienne gezogen, bis Sommer 2029)

(IV, Kaufoption nach vorangegangener Leihe von AS St.-Etienne gezogen, bis Sommer 2029) Anderson (RV, Fixverpflichtung von Blau-Weiß Linz, bis Sommer 2028)

(RV, Fixverpflichtung von Blau-Weiß Linz, bis Sommer 2028) Matthias Gragger (LV/RV, Fixverpflichtung vom SKU Amstetten, bis Sommer 2028)

(LV/RV, Fixverpflichtung vom SKU Amstetten, bis Sommer 2028) Anthony Smits (MS, Fixverpflichtung von AZ Alkmaar II, bis Sommer 2028)

(MS, Fixverpflichtung von AZ Alkmaar II, bis Sommer 2028) Leon Klassen (LV, Fixverpflichtung nach vorangegangener Leihe von Darmstadt 98, bis Sommer 2029)

(LV, Fixverpflichtung nach vorangegangener Leihe von Darmstadt 98, bis Sommer 2029) Ismael Guerti (OM, Fixverpflichtung vom FC Metz, bis Sommer 2028 + Option)

(OM, Fixverpflichtung vom FC Metz, bis Sommer 2028 + Option) Petar Markovic (IV, Fixverpflichtung von Bologna U20, bis Sommer 2029

(IV, Fixverpflichtung von Bologna U20, bis Sommer 2029 Liam Hermsesh (DM, Fixverpflichtung nach Vertragsende bei Maccabi Haifa, bis Sommer 2029)

(DM, Fixverpflichtung nach Vertragsende bei Maccabi Haifa, bis Sommer 2029) Tim Trummer (RV, Leihe vom FC Red Bull Salzburg, bis Sommer 2027)

Abgänge:

Franz Stolz (Leihende; Genua CFC, Serie A)

(Leihende; Genua CFC, Serie A) Mathias Olesen (Leihende; Greuther Fürth, mittlerweile Sönderjyske, dänische Superliga)

(Leihende; Greuther Fürth, mittlerweile Sönderjyske, dänische Superliga) Ramiz Harakaté (LASK, ADMIRAL Bundesliga)

(LASK, ADMIRAL Bundesliga) Thorsten Schriebl (WAC, ADMIRAL Bundesliga)

(WAC, ADMIRAL Bundesliga) Murat Satin (Vertrag nicht verlängert; WSG Tirol, ADMIRAL Bundesliga)

(Vertrag nicht verlängert; WSG Tirol, ADMIRAL Bundesliga) Dominik Frieser (Vertrag nicht verlängert; Blau-Weiß Linz, ADMIRAL 2. Liga)

(Vertrag nicht verlängert; Blau-Weiß Linz, ADMIRAL 2. Liga) Tim Paumgartner (Vertragsauflösung auf eigenen Wunsch; SV Grödig, Regionalliga Nord)

(Vertragsauflösung auf eigenen Wunsch; SV Grödig, Regionalliga Nord) Thomas Schiestl (Blau-Weiß Linz, ADMIRAL 2. Liga)

(Blau-Weiß Linz, ADMIRAL 2. Liga) Lukas Graf (Gloggnitz, Regionalliga Ost)

(Gloggnitz, Regionalliga Ost) Darius Achitei (SK Rapid II, ADMIRAL 2. Liga)

(SK Rapid II, ADMIRAL 2. Liga) Martin Kreuzriegler (Vertrag nicht verlängert; SV Ried II, Regionalliga Nord)

(Vertrag nicht verlängert; SV Ried II, Regionalliga Nord) Mukhran Bagrationi (Vertrag nicht verlängert; KSV 1919, ADMIRAL 2. Liga)

(Vertrag nicht verlängert; KSV 1919, ADMIRAL 2. Liga) Fabian Ehmann (Vertrag nicht verlängert; vereinslos)

(Vertrag nicht verlängert; vereinslos) Arbnor Prenqi (Vertrag nicht verlängert; vereinslos)

Vorbereitung: Top & Flop

Viele Chancen, nicht ganz so viele Tore – so könnte das Fazit der Vorbereitungsspiele sowie des gelungenen Cup-Auftakts mit einem 4:0-Erfolg beim SR Donaufeld lauten. Mit einem Sieg, einem Remis und drei Niederlagen liest sich die Testspielbilanz nicht ganz so rosig, aber es geht ohnehin viel eher darum, dass dann in der Meisterschaft die Blumen blühen.

Ein Top (und zugleich ein Flop) für den GAK hat sich in der Vorbereitungszeit den einen oder anderen Kilometer westlich von Graz-Weinzödl zugetragen. Jacob Italiano war mit Australien bei der WM im Einsatz, die heiße Transferaktie der Grazer verletzte sich nach zwei Startelfeinsätzen jedoch in der Vorbereitung auf die dritte WM-Partie. Momentan absolviert der Internationale seine Reha.

Apropos Top und Flop zugleich: Tim Trummer zeigte eine sehr ambitionierte Vorbereitung, war auch im Cup der auffälligste Grazer, zog sich da bei seinem Treffer zum 1:0 aber eine bittere Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu.

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

Durchschnittsalter: 25,6 Jahre

Kadergröße: Aktuell umfasst der Kader 22 Spieler, es wird (und muss) sich noch etwas tun. Einerseits, um die entsprechende Breite im Kader zu haben. Andererseits müssen laut Lizenzbedingungen der Bundesliga zumindest 25 Nichtamateure bei jedem Klub beschäftigt und gemeldet sein.

„Rising Stars“:

Hätte die Verletzung Tim Trummer nicht fürs Erste ausgebremst, wäre beim Steirer ganz klar weiteres „Rising Star“-Potenzial auszumachen gewesen. Aber der GAK hat ja noch einige weitere vielversprechende Talente geholt: Liam Hermesh wird als Sechser die erhoffte Verstärkung darstellen, Ismael Guerti kann bei entsprechender Entwicklung als offensiver Mittelfeldspieler noch immens wertvoll werden für das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer. Gespannt sein darf man auch auf den pfeilschnellen Stürmer Anthony Smits.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps

Liam Hermesh ist aktuell wohl noch preiswert zu haben und bringt im defensiven Mittelfeld viel Potenzial mit in den Grazer Kader. Matthias Gragger ist aufgrund seiner Vielseitigkeit auf gleich mehreren Positionen eine Option für die Startelf, Peter Michorl kann als Denker und Lenker mit viel Qualität eine echte „Ankick“-Verstärkung werden.

Mögliche Startelf

Wie die Liste der Zugänge bereits zeigt, hat der GAK neben Einserkapitän Daniel Maderner einige spannende Einwechseloptionen zur Verfügung, die im Verlauf der Saison in jedem Fall eine wichtige Rolle spielen können.

Tim Trummer und Jacob Italiano sind aktuell verletzt, daher zum momentanen Zeitpunkt keine Startelfkandidaten, Tobias Koch laborierte zuletzt an einer kleinen Blessur. Bei Anderson wird es nach auskuriertem Kreuzbandriss zu Beginn voraussichtlich noch nicht für die volle Distanz reichen.

Spielanlage:

Die vor allem früher in der Qualifikationsgruppe gerne zelebrierte Idee von „hinten mauern, vorne lauern“ entspricht nicht den Erwartungen der Steirer. Der GAK will aktiven Fußball zeigen, spielerische Lösungen finden und kreativ sein. Kompaktheit mit und ohne Ball sowie möglichst viel Ballbesitz sind weitere Schlagworte.

Prognose VR:

Ein höherer einstelliger Tabellenplatz ist am Ende vorstellbar, eine wesentlich bessere Platzierung wäre schon eine Überraschung. Wenn es der neuen Mannschaft gelingt, sich schnell zu finden, Konstanz reinzubringen und auch der eine oder andere vielversprechende Transfer noch über die Bühne geht, sollte der Klassenerhalt auch schon vor Spieltag 32 sichergestellt werden können. Die Abgänge schmerzen zwar teils, die Neuen bringen aber in jedem Fall spannende Profile mit, um dem GAK den berühmten nächsten Schritt zu ermöglichen. Für die abschließenden fünf Euro ins Phrasenschwein: Die Wahrheit liegt immer noch auf dem Platz.

Tipp Endplatzierung:

Platz 9