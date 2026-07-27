Sky-Info: Ex-Salzburger Alajbegovic will Leverkusen verlassen

Nach Sky Sport Informationen will Kerim Alajbegovic unbedingt wechseln.

Interessenten gibt es genug. So sind unter anderem die Top-Klubs FC Chelsea, Juventus und SSC Napoli dran am 18-jährigen Offensivspieler.

Chelseas Trainer Xabi Alonso spricht bereits mit Alajbegovic und dessen Familie. Der Spanier rechnet sich gute Chancen auf einen Transfer aus. Alajbegovic nahm jüngst mit der bosnischen Nationalmannschaft an der WM teil und erzielte in vier Spielen sogar ein Tor.

Alajbegovic-Rückkehr aus Salzburg erst im Sommer

Die Angebote für den Jungstar, der erst in diesem Sommer per Rückkaufoption für acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg zurückgekehrt war und noch einen Vertrag bis 2031 hat, liegen derzeit bei 30 bis 34 Millionen Euro. Die „Werkself“ würde am Ende gerne 40 Millionen Euro all-in kassieren. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.