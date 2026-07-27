Nur 16 Tage im Amt! Maldini verlässt italienischen Verband

Andrea Pirlo hat bestätigt, dass er nicht mehr als Kandidat für den Posten des italienischen Teamchefs infrage kommt. Das schrieb der Fußball-Weltmeister von 2006 am Montag auf Instagram. Pirlo nahm Stellung zu der Kontroverse um seinen Sponsorenvertrag mit dem russischen Wettanbieter Fonbet. Der Wirbel um Pirlo erfasst nun offenbar auch Paolo Maldini.

Laut Sky Italia, verlässt der Technische Direktor den italienischen Fußball-Verband.

Pirlo schrieb, dass er die öffentliche Debatte um seine Person in den vergangenen Tagen „mit großer Bitterkeit“ verfolgt habe. „Im Laufe meiner Karriere, zunächst als Spieler und heute als Trainer, habe ich meine Arbeit stets unter vollständiger Einhaltung der Gesetze der Länder ausgeübt, in denen ich tätig war, sowie der Verträge, die ich unterschrieben habe“, erklärte der ehemalige Mittelfeldstar.

Pirlo verteidigt sich

Die kritisierte berufliche Zusammenarbeit mit dem russischen Wettanbieter sei im Rahmen seiner Tätigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden und ausschließlich kommerzieller sowie sportlicher Natur gewesen. „Ihr eine politische Bedeutung zuzuschreiben, bedeutet, mir Überzeugungen zuzuschreiben, die ich nie geäußert habe und die nicht zu mir gehören“, betonte Pirlo. Der ehemalige Spielmacher war vor einigen Wochen auch zu einer Autogrammstunde in Moskau, was angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht nur in Italien für Aufregung sorgte.

Als mögliche Kandidaten für den Posten, für den zuletzt auch Pep Guardiola abgesagt hat, gelten nun Roberto Mancini und Antonio Conte. Allerdings dürfte der italienische Verband nun wieder ohne Technischen Direktor dastehen. Maldini hatte laut Medienberichten bereits angekündigt, dass ohne Pirlo auch er für einen strukturellen Neuaufbau nicht mehr zur Verfügung stehe. Am Montagabend setzte der ehemalige Weltklasseverteidiger dies offenbar um.

Maldini nur 16 Tage im Amt

Wie Sky Italia berichtet, verlassen sowohl Maldini als auch sein Berater Leonardo den italienischen Verband nach gerade einmal 16 Tagen wieder. Die als Hoffnungsträger geholten ehemaligen Spitzenspieler haben das demnach dem Verbandspräsidenten Giovanni Malagó mitgeteilt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Der 58-jährige Maldini hatte sich für seinen ehemaligen Teamkollegen Pirlo stark gemacht. Der vierfache Weltmeister Italien hatte im Frühjahr zum dritten Mal hintereinander die WM verpasst, weshalb Nationaltrainer Gennaro Gattuso gehen musste.