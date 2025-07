Die Sky-Saisonvorschau: LASK

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den LASK, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Roland Streinz.

Transfers

Zugänge

Lukas Kacavenda (Dynamo Zagreb)

Krystof Danek (Sparta Prag)

Kasper Jørgensen (Aalborg BK)

Art Smakaj (Lokomotiva Zagreb)

Abgänge

Tobias Lawal (KRC Genk)

Robert Zulj (Buriram Utd., Thai League)

Ivan Ljubic (Limassol)

Philipp Ziereis (Greuther Fürth)

Branko Jovicic (FK TSC, Serbien)

Filip Stojkovic (Buriram Utd., Thai League)

Marco Sulzner (Wolfsberger AC)

Clemens Steinbauer (Admira Wacker)

Lucas Copado (SC Paderborn)

Ibrahim Mustapha (Vojvodina, Serbien)

Luca Wimhofer (SKU Amstetten)

Adil Taoui (vereinslos), Alexis Tibidi (vereinslos)

Hrvoje Smolcic (Eintracht Frankfurt)

Vorbereitung

Wieder mal ein neuer Mann an der „Kommandobrücke“ des LASK: Joao Sacramento, ein 36-jähriger Portugiese. Er war in den letzten Jahren Co-Trainer bei Christophe Galtier (u.a. bei PSG) und José Mourinho (u.a. bei Tottenham und Roma). Sacramento soll dem LASK bei seiner ersten Station als Cheftrainer wieder eine neue Identität einhauchen.

Wie fast immer in den vergangenen Jahren, hat sich beim LASK im Sommer viel getan, dieses Mal aber mit einem großen Unterschied: Der Kaderumbruch war in diesem Transferfenster in erster Linie abgangsseitig. „Nur“ vier neue Spieler kamen bislang, der viel zu große Kader wurde stark verkleinert. Sascha Horvath ist der neue Kapitän.

Es ist ein klarer Plan erkennbar: In der jüngeren Vergangenheit wurden immer wieder Spieler geholt, die scheinbar großes Potenzial hatten und teilweise nicht fit zum LASK wechselten. So kam es auch zustande, dass in der Vorsaison nicht weniger als 43 (!) unterschiedliche Spieler zum Einsatz kamen, die meisten aller Bundesligisten. Rapid und Salzburg haben, zum Vergleich, „nur“ 33 verschiedene Spieler eingesetzt. Dies wird in dieser Saison auch aufgrund der Kadergröße schlichtweg nicht mehr möglich sein.

Die vier Neuzugänge sind allesamt jung, haben aber bei ihren vorigen Klubs regelmäßig gespielt und waren Leistungsträger. Sie zu integrieren dürfte einfacher werden. Zwei bis drei Spieler kommen möglicherweise noch, aber auch auf der Abgangsseite kann sich noch etwas tun.

Von fünf Testspielen gewannen die Linzer drei (4:0 gegen Wels, 7:1 gegen Trencin und 2:1 Hajduk Split), hinzu kamen zwei Niederlagen (0:1 gegen Bröndby und 0:2 gegen Union Berlin). Der Auftakt in den ÖFB-Cup glückte mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen den Wiener Sport-Club.

Kadergröße

Der Kader des LASK umfasst im Moment 25 Spieler, das Durchschnittsalter beträgt 24,6 Jahre. Jerome Boateng ist mit seinen 36 Jahren der Oldie der Mannschaft.

„Rising Stars“

Der LASK gilt bereits seit Jahren als Tormann-Schmiede. Gut möglich, dass Lukas Jungwirth sofort in die großen Fußstapfen von Tobias Lawal treten wird. Interessante Personalien sind darüber hinaus die Neuerwerbungen Kacavenda und Jørgensen. Letzterer hat seine Klasse schon im Cup aufblitzen lassen.

„Ankick“-Tipps

In meinem Team sind Rechtsverteidiger Jørgensen und Goalie Jungwirth gesetzt. Diese beiden haben mit Sicherheit (noch) nicht viele Ankick-User auf dem Radar und ich gehe davon aus, dass sie liefern werden.

Mögliche Startelf

Spielanlage

Trainer Sacramento hat eine genaue Vorstellung, was er will: Ein offensives, aktives Spiel, bei dem jeder Spieler den Ball fordert und somit Verantwortung übernimmt.

„Intensität“ ist dabei ein Wort, das immer wieder fällt. Der LASK wird hoch anpressen, allerdings nie kopflos. Der Coach legt großen Wert darauf, dass dies aus einem kompakten Block heraus passiert und immer Absicherung nach hinten gegeben ist. Jeder Spieler soll die Möglichkeit bekommen, in einem Spiel Highlights zu setzen – das muss auch nicht immer zwingend die Offensivreihe sein.

Prognose

Wie immer, wenn eine neue Idee implementiert wird, ist es wichtig, dass der Start gelingt. Nur so kann die gesamte Mannschaft gleich von Beginn an mitgenommen werden. Sollte das klappen, kann durchaus eine positive Dynamik entstehen.

Es wird interessant zu beobachten sein, wie die Mannschaft und das LASK-Umfeld mit Rückschlägen, die es im Laufe einer Saison immer gibt, umgehen wird.

Tipp Endplatzierung

Nach der schwachen letzten Saison und den Umstand, dass beim LASK wieder mal ein Umbruch eingeleitet wurde, darf man sich keine Wunder erwarten. Das macht man auch beim LASK nicht, gibt das Erreichen der Meistergruppe als Ziel aus. Ich rechne am Ende mit Platz vier bis fünf in der Bundesliga.

