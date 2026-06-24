Done Deal! Neuer Stürmer für die Austria

Stürmer Julian Hettwer wechselt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf zum FK Austria Wien und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.

Hettwer kam erst im Sommer 2025 von Borussia Dortmund nach Düsseldorf. Er verpasste aber einen Großteil der Saison mit einem Meniskuseinriss, absolvierte nur neun Pflichtspiele und blieb ohne Scorerpunkt. Die Fortuna stieg nach einer schwachen Saison zudem in die 3. Deutsche Liga ab. In der Saison 2024/25 überzeugte er mit 14 Toren und acht Assists in 26 Spielen in Deutschlands 3. Liga für die zweite Mannschaft des BVB.