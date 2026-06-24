Schiedsrichter für ÖFB-Duell mit Algerien festgelegt

Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev wird am Sonntag (04:00 Uhr) Österreichs finales Gruppenspiel der Fußball-WM gegen Algerien in Kansas City pfeifen.

Für den 42-Jährigen ist es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada der zweite Einsatz, zuvor leitete er die Partie Schottland gegen Marokko. Bisher wurde Tantashev vor allem am asiatischen Kontinent eingesetzt, für ihn sind die Spiele während der WM 2026 die ersten großen Auftritte auf der Weltbühne.