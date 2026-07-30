Done Deal! Rekordwechsel von Sangare: Rapid kassiert Millionenbetrag

Mamadou Sangare steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League. Der Transfer des ehemaligen Rapid-Spielers zum FC Brentford ist nach Sky-Informationen fix.

Brentford hat sich mit dem RC Lens auf einen Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt. Der Medizincheck soll in Kürze erfolgen, anschließend soll der malische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Sangare wird damit zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte der „Bees“.

🔴⚪️ Entscheidung gefallen! Mamadou #Sangare (24/ZM) wechselt zu @BrentfordFC. Ablöse bei € 48 Mio. + Boni & WVB. Rekordtransfer für Brentford. Vertrag bis 2031. Medcheck & Unterschrift ausständig. Rapid kassiert WVB in Höhe von 12,5 % @Plettigoal @SkySportAustria https://t.co/YqkTnV9pdc pic.twitter.com/u4Ywp1VX9y — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 30, 2026

Für den SK Rapid ist der Wechsel ebenfalls ein Grund zur Freude. Die Hütteldorfer hatten sich beim Verkauf Sangares an den RC Lens (Ablösesumme rund 8 Millionen Euro) eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert und dürfen sich dadurch über einen Millionenbetrag freuen. Nach Sky-Informationen fließen rund sechs Millionen Euro nach Hütteldorf.

Zuvor hatte neben Brentford auch Crystal Palace Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt. Letztlich setzte sich Brentford durch und machte den Rekordtransfer perfekt.