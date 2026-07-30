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Premier League

Done Deal! Rekordwechsel von Sangare: Rapid kassiert Millionenbetrag

(red.) / Foto: Imago

Mamadou Sangare steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League. Der Transfer des ehemaligen Rapid-Spielers zum FC Brentford ist nach Sky-Informationen fix.

Brentford hat sich mit dem RC Lens auf einen Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt. Der Medizincheck soll in Kürze erfolgen, anschließend soll der malische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Sangare wird damit zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte der „Bees“.

Für den SK Rapid ist der Wechsel ebenfalls ein Grund zur Freude. Die Hütteldorfer hatten sich beim Verkauf Sangares an den RC Lens (Ablösesumme rund 8 Millionen Euro) eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert und dürfen sich dadurch über einen Millionenbetrag freuen. Nach Sky-Informationen fließen rund sechs Millionen Euro nach Hütteldorf.

Zuvor hatte neben Brentford auch Crystal Palace Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt. Letztlich setzte sich Brentford durch und machte den Rekordtransfer perfekt.

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