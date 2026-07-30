Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: Wolfsberger AC

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Wolfsberger AC zusammengestellt von Sky-Vereinsredakteur Werner Peutsch.

Transfers:

Die sportlich Verantwortlichen des Wolfsberger AC hatten in diesem Sommer bisher alle Hände voll zu tun – Langeweile war ein Fremdwort. Bei 14 Abgängen und 12 Neuzugängen kann getrost von einem Kaderumbruch gesprochen werden, der nach einer mehr als durchwachsenen Saison in einigen Bereichen auch zwingend notwendig war.

Arrivierte Spieler wie Dominik Baumgartner, Alessandro Schöpf oder Angelo Gattermayer haben den Verein ablösefrei verlassen. Mit Dejan Zukic (2,5 Millionen / FK Vojvodina Novi Sad) oder dem vom FC Millwall zurückgekehrten Thierno Ballo (3 Millionen / AS St. Etienne) konnten hingegen die für den Verein so wichtigen Transfererlöse erzielt werden.

Bei den Neuzugängen stechen mit dem ehemaligen BL-Torschützenkönig Giacomo Vrioni (19 Tore in der Saison 12/22) und Raffael Behounek, sofort zwei ehemalige Schützlinge von Trainer Thomas Silberberger aus gemeinsamen WSG-Tirol-Zeiten ins Auge. Zudem wurden unter anderem mit Marco Schabauer, Veljko Vukojevic, Phillip Verhounig oder auch Luca Hassler einige spannende junge Wilde mit viel Potenzial ins Lavanttal gelotst.

Zugänge:

Raffael Behounek (Willem II Tilburg)

Giacomo Vrioni (Cesena FC)

Otar Mamageishvili (FC Famalicao/Leihe)

Thorsten Schriebl (GAK)

Matteo Kitz (A. Klagenfurt)

Luca Hassler (SV Kapfenberg)

Veljko Vukojevic (Graficar Belgrad)

Aaron Sky Schwarz (Admira)

Marco Schabauer (Admira)

Michael Schweiger (Wolfsberg II)

Sankara Karamoko (IMT Belgrad/Leihe-Ende)

Phillip Verhounig (Liefering)

Abgänge:

Dejan Zukic (FK Vojvodina Novi Sad)

Alessandro Schöpf (LASK)

Dominik Baumgartner (Cracovia)

Angelo Gattermayer (TSV Hartberg)

Thierno Ballo (AS St. Etienne)

Erik Kojzek (FK Partizan Belgrad / Leihe)

Ryan Ogam (RFC Lüttich / Leihe)

Tobias Gruber (1. Vienna FC)

Florent Hajdini (SKU Amstetten)

David Atanga (vereinslos)

Tochukwu Raymond (Wolfsberg II)

Jessic Ngankam (E. Frankfurt / Leihe-Ende)

Emin Kujovic (1. FC Köln / Leihe-Ende)

Emmanuel Chukwu (Hoffenheim II / Leihe-Ende)

Vorbereitung: Top & Flop

Tore, Tore, Tore – so lautet das Fazit der Vorbereitungsspiele inklusive dem ungefährdeten 5:1 Auftaktsieg im UNIQA OEFB-Cup gegen den FC Lauterach. Insgesamt 49-mal in neun Partien (8x Testspiel, 1x Cup) zappelte das Runde im Eckigen, wovon 11 Treffer allein auf das Konto von Giacomo Vrioni gingen. Selbst die Partien, in denen der WAC sein Spiel nicht auf den Platz bekommen hat, wurden nicht verloren.

Zwar darf man Testspiele nicht überbewerten, doch es hat den Anschein, als hätte Trainer Silberberger den zwölf „Neuen“ seine Spielidee erfolgreich vermitteln können.

Zudem blieb man von gröberen Verletzungen verschont. Lediglich Otar Mamageishvili zog sich am letzten Tag des Trainingslagers in Maria Alm einen Muskelfasereinriss im Oberschenkel zu. Der Rest waren handelsübliche Blessuren, die keine längeren Ausfallzeiten nach sich zogen.

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

Durchschnittsalter: 24,6 Jahre

Kadergröße: 26 Spieler

Stand jetzt ist das Transferprogramm abgeschlossen, alle Positionen sind doppelt besetzt. Nur wenn sich ein Spieler bis zum Ende des Transferfensters am 7. September verändern will, wird man bei den Kärntnern noch am Transfermarkt aktiv werden.

„Rising Stars“:

Im Kader der Wölfe tummeln sich einige vielversprechende Talente mit „Rising Star“-Potenzial. Besonders im Fokus stehen Marco Schabauer, der bereits im Cup seine ersten beiden Pflichtspieltore erzielen konnte, sowie der serbische Nachwuchsteamspieler Veljko Vukojevic.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps:

Giacomo Vrioni

Marco Schabauer

Sky Schwarz

Raffael Behounek

Startelf:

Spielanlage:

Aus einer kompakten Defensive soll schnell, dynamisch und möglichst attraktiv bis in die letzte Kette gespielt werden. Auf das Spiel über die Flügel, zwischen den Linien und Standards wurde ganz klar der Fokus in der Vorbereitung gelegt.

Prognose VR:

Dem WAC scheint erneut der Spagat zwischen Erfahrung und Entwicklung gelungen zu sein. Der Kader verfügt über Qualität und gleichzeitig erhalten einige vielversprechende Talente die Chance, den nächsten Schritt zu machen. Die entscheidende Frage wird wie immer sein, wie schnell sich die Mannschaft findet und ob man von gröberen Verletzungen verschont bleibt.

Die ersten vier Runden (Austria, Salzburg, Lustenau & Meister LASK) werden wohl bereits zeigen, ob man in die Tristesse der Vorsaison zurückfällt oder eine kleine Euphorie-Welle entfachen kann.

Tipp VR Endplatzierung:

Platz 6