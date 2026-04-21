Dramatischer Coppa-Finaleinzug für Inter nach 0:2-Rückstand

Der italienische Überraschungs-Klub Como 1907 hat in einem dramatischen Spiel seinen ersten Einzug ins Finale der Coppa Italia verpasst.

Die Lombarden verspielten im Rückspiel beim großen Nachbarn Inter Mailand eine 2:0-Führung und verloren mit 2:3 (1:0).

Das Hinspiel in Como hatte 0:0 geendet. Schon neun Tage zuvor hatte Como gegen Inter in der Liga daheim einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben und eine 3:4-Niederlage kassiert. 1985/86 war Como in seinem zuvor einzigen Pokal-Halbfinale an Sampdoria Genua gescheitert.

Martin Baturina (32.) auf Vorlage des früheren Salzburg-Profis Ignace Van der Brempt sowie Lucas Da Cunha (48.) trafen für die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas. In der Schlussphase gelang Inter angeführt vom überragenden Hakan Calhanoglu die Wende: Der frühere Spieler der deutschen Bundesliga (HSV, Leverkusen) traf zweimal selbst (69./86.) und bereitete das dritte Tor durch Petar Sucic (89.) vor.

Inter trifft im Coppa-Finale auf Atalanta oder Lazio

Der starke deutsche Innenverteidiger Marc Oliver Kempf traf per Kopf die Latte (10.). Ex-Rapid-Angreifer Nikolas Kühn blieb bei Como auf der Bank, Inter-Verteidiger Yann Bisseck wurde eingewechselt.

Inter trifft im Endspiel am 13. Mai in Rom auf Lazio oder Atalanta Bergamo, die sich im Hinspiel 2:2 getrennt hatten. Das Rückspiel findet am Mittwoch (21.00) in Bergamo statt. Inter hat damit die Chance auf seinen zehnten Pokalsieg, zuletzt standen die Nerazzurri beim Erfolg 2023 im Finale. Angesichts von zwölf Punkten Vorsprung in der Liga auf Stadtrivale Milan ist das dritte Double der Klub-Geschichte nach 2005/06 und 2009/10 greifbar.

(SID/Red.)

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