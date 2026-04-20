Emotionale Momente! Juventus Turin gedenkt Manninger

In der Serie A kam es am gestrigen Sonntag-Abend zu einem emotionalen Moment: Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Bologna gedachten die Gastgeber ihrem kürzlich tragisch verstorbenen ehemaligen Torhüter Alexander Manninger.

Unter großem Applaus und begleitet von Sprechchören trugen seine früheren Teamkollegen Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci einen großen Blumenkranz aufs Spielfeld. Sie legten ihn schließlich neben dem Tor vor der Kurve der Ultras ab.

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Bereits zuvor hatten die drei Torhüter von Juventus beim Aufwärmen im Allianz-Stadion in Turin Trikots mit einer besonderen Hommage an Manninger getragen. Auf deren Rücken standen sowohl sein Name als auch die Nummer 13, die er während seiner Zeit beim Verein von 2008 bis 2012 getragen hatte.

Damit zeigen die Turiner, dass der ehemalige ÖFB-Torhüter im Klub unvergessen bleibt, unabhängig davon, dass er „nur“ 42 Pflichtspiele für den Verein aus dem Piemont bestritten hat.

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