via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt muss gegen Red Bull Salzburg knapp 60 Minuten in Unterzahl antreten. Mittelfeldmotor Turgay Gemicibasi fliegt nach einem Foul an Nicolas Capaldo vom Platz. Für Gemicibasi war es der dritte Platzverweis in der laufenden Saison. Die Klagenfurter halten damit bei insgesamt zehn Platzverweisen.