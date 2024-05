Duell um Europa: So starten Austria & Hartberg ins Playoff-Finale

Letzter Akt im Rennen um den Europacup in der ADMIRAL Bundesliga: Der FK Austria Wien und der TSV Hartberg treffen im Hinspiel des ligainternen Europacup-Playoff-Finales aufeinander (ab 19:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – verfolge das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Der Gesamtsieger darf in der kommenden Saison in der Qualifikation der Conference League starten.

Das Wiener Heimteam geht dabei nach dem spätestmöglichen Erfolg gegen den Wolfsberger AC im Halbfinale mit zusätzlichem Selbstvertrauen ins Duell.

So startet die Wiener Austria:

Hartberg erhielt nach dem Liga-Saisonenede eine längere Pause – und bezwang im letzten Spiel Austrias Rivalen SK Rapid auswärts deutlich mit 3:0.

Die Startelf der Hartberger:

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.