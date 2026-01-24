Düsseldorf verliert in Hannover – Hertha rettet Punkt gegen Karlsruhe

Fortuna Düsseldorf hat einen neuerlichen Rückschlag kassiert und muss den Abstieg in die 3. Fußball-Liga fürchten. Die Rheinländer unterlagen bei Hannover 96 1:2 (0:1) und rutschten auf den Relegationsplatz ab.

Daisuke Yokota (4.) traf gleich zu Beginn des Spiels, Benjamin Källman (47.) erhöhte unmittelbar nach der Pause. Zwar kam Düsseldorf durch Elias Egouli (49.) zurück ins Spiel, doch ein Platzverweis gegen den Torschützen (58./Gelb-Rote Karte) war ein herber Dämpfer. Den fälligen Elfmeter schoss der frühere Düsseldorfer Boris Tomiak (59.) am Tor vorbei, dennoch brachte Hannover den Sieg über die Zeit. Die Niedersachsen haben die Aufstiegsplätze weiter im Blick.

Ganz andere Sorgen hat Hertha BSC: Zwar verhinderten die Berliner beim 2:2 (1:2) beim Karlsruher SC nach zweimaligem Rückstand eine Pleite, verpassten nach vier Spielen ohne Sieg aber einen Befreiungsschlag. Der Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze beträgt inzwischen sieben Punkte.

In einem temporeichen Duell erzielten Fabian Schleusener (7.) und Sebastian Jung (26.) die Treffer für Karlsruhe. Kapitän Fabian Reese (20.) und Jeremy Dudziak (79.) glichen jeweils aus, ein Sieg blieb den Herthanern trotz guter Chancen aber verwehrt.

Fürth punktet trotz langer Unterzahl

Trotz fast 90-minütiger Unterzahl hat sich die SpVgg Greuther Fürth einen Punkt erkämpft. Die abstiegsbedrohten Franken holten ein 0:0 gegen Eintracht Braunschweig – obwohl sie nach einem zu harten Einsteigen von Maximilian Dietz nach nur 50 Sekunden zu zehnt spielen mussten. Der Innenverteidiger sah nach Studium der Videobilder Rot (3.).

Fürth, das seit dem 7. November in der Liga nicht mehr gewonnen hat, bleibt Letzter. Braunschweig verpasste hingegen einen wichtigen Sieg, mit dem sich die Niedersachsen weiter von der Gefahrenzone hätten absetzen können.

(SID) / Foto: IMAGO