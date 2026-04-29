Dybala wohl vor Abschied bei der Roma

Paulo Dybala steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Der Vertrag des Argentiniers bei der AS Roma läuft im Sommer aus. Nun soll sich der Offensivstar laut ESPN mit den Boca Juniors auf einen Wechsel geeinigt haben – eine Rückkehr in die Heimat rückt näher.

Da sein Arbeitspapier in Rom nach vier Jahren endet, wäre der 32-jährige Offensivspieler ablösefrei zu haben.

Einen Wechsel zu Boca hatte er zuletzt selbst ins Spiel gebracht und öffentlich erklärt: „Das wäre großartig.“ In Buenos Aires würde der Weltmeister von 2022 auf einen alten Weggefährten treffen: Leandro Paredes. Der Mittelfeldspieler und heutige Kapitän der Boca Juniors war im vergangenen Sommer ebenfalls von der AS Roma nach Argentinien zurückgekehrt.

Nach Serie-A-Stationen bei Palermo, Juventus Turin und zuletzt der Roma könnte der Angreifer seine Laufbahn dort fortsetzen, wo für viele Argentinier das Herz des Fußballs schlägt.

(Red.)

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