Dzeko-Kehrtwende: Star-Stürmer vor Schalke-Deal

Spielt Edin Dzeko auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04? Plötzlich sieht alles wieder richtig gut aus für eine Weiterbeschäftigung des bosnischen Angreifers bei S04.

Am Donnerstagabend hatte Sportvorstand Frank Baumann in einer Medienrunde im Trainingslager noch sehr skeptisch gewirkt, ob die Personalie Dzeko finanziell und von der Kaderstruktur überhaupt realisierbar wäre.

„Wir sind schon weiter im Austausch, da geht es aber eher um vertragliche Dinge. Da kann ich aber nicht abschätzen, ob man am Ende des Tages zusammenkommt und eine Einigung findet oder eben nicht. Es ist nach wie vor beides möglich“, sagte Baumann.

Neue Dynamik in den letzten Stunden

In den vergangenen 24 Stunden ist nach Sky Sport Informationen allerdings nun eine Menge Dynamik hereingekommen. „Aktuell würde ich davon ausgehen, dass zu 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Dzeko-Deal mit Schalke in den kommenden Tagen über die Bühne gehen kann“, erklärt Schalke-Insider und Sky Sport Reporter Dirk große Schlarmann.

Ein Grund dafür könnte sein, dass Königsblau etwa Maximilian Wöber deutlich günstiger bekommen konnte, als mögliche andere Kandidaten, die für die Position des Innenverteidigers auf der Liste standen, und deshalb jetzt ein wenig mehr finanzieller Spielraum da ist.

Dzeko aktuell noch im Urlaub

„Wir brauchen Charaktere, Führungskräfte und Persönlichkeiten. Wir stehen in der Bundesliga vor einer großen Herausforderung. Deshalb haben wir genau nach diesen Profilen gesucht, die das auf und neben dem Platz verkörpern. Der eine oder andere mit Persönlichkeit, der kommt noch“, verriet Trainer Miron Muslic am Samstag nach dem 3:1 im Testspiel gegen Okayama und konnte sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Dzeko ist seit dem 1. Juli vertragslos und weilt aktuell nach der WM noch im Urlaub. Der 40-Jährige spielte in der vergangenen Rückrunde auf Schalke und war mit seinen sechs Treffern und drei Assists maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt.