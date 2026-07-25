LASK bangt um Neuzugang Harakaté

Der LASK feiert mit einem souveränen 7:0-Erfolg beim SC Kalsdorf den Einzug in die zweite Runde des ÖFB-Cups. Getrübt wird der Pflichtspielauftakt allerdings von einer Verletzung von Neuzugang Ramiz Harakaté.

Der 24-Jährige muss bereits in der 30. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem sein Knie ohne Fremdeinwirkung nachgibt und wegknickt. Eine Entwarnung gibt es vorerst nicht. Während der Partie ist der Sommer-Neuzugang vom GAK bereits auf Krücken an der Seitenlinie zu sehen.

Auch GAK-Neuzugang verletzt

Nicht nur der LASK muss um einen Sommer-Neuzugang bangen: Auch der von Red Bull Salzburg ausgeliehene Tim Trummer verletzt sich im Cupspiel beim SR Donaufeld. Der 20-Jährige erzielt zwar den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer der Grazer, verletzt sich dabei jedoch und muss unmittelbar danach ausgewechselt werden. Auch bei Trummer könnte es sich um eine schwerere Verletzung handeln.

„Wir haben heute einen hohen Preis bezahlt mit der Verletzung von Tim Trummer, denn das sieht alles andere als gut aus“, sagte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer nach dem 4:0-Erstrundensieg beim SR Donaufeld Wien. Eine genaue Diagnose gab es am Samstagabend noch nicht, laut der Kleinen Zeitung wird ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel befürchtet.