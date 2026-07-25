Souveräne Cup-Erfolge für LASK und Salzburg

Der LASK zieht mit einem 7:0-Erfolg beim SC Kalsdorf in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein.

Andrés Andrade eröffnet in der 40. Minute den Torreigen, danach trifft Christoph Lang gleich viermal (53., 62., 79./Elfmeter, 90.+2). Samuel Adeniran (69.) und Kryštof Daněk (90.) sorgen für die weiteren Treffer.

Auch Red Bull Salzburg gewinnt sein Erstrundenspiel klar. Die Salzburger setzen sich beim SV Oberwart mit 7:1 durch. Edmund Baidoo, Yorbe Vertessen, Gaoussou Diakité per Elfmeter, Damir Redzic mit einem Doppelpack, Nicolas Veratschnig und Sota Kitano treffen für den Bundesligisten. Michael Hutter erzielt den Treffer für Oberwart.

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau setzt sich beim Kremser SC knapp mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Precious Benjamin.