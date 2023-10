„Eine außerordentliche Leistung“: Rangnick & geschwächtes ÖFB-Team bejubeln EM-Quali

Österreich bejubelt die dritte EM-Teilnahme in Serie: Trotz vieler Ausfälle und einen über weite Strecken mühevollen Abend in Aserbaidschan löst das ÖFB-Team durch einen 1:0-Sieg schlussendlich das Ticket für die Endrunde in Deutschland.

Trotz des knappen Erfolgs freut sich Coach Ralf Rangnick ebenso wie seine Spieler und ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer über die fixierte Teilnahme – der Gegner erwies sich allerdings kurz vor Schluss beinahe als Spielverderber.

Reaktionen nach dem Fußball-EM-Qualifikationsspiel Aserbaidschan – Österreich (0:1):

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich sehr stolz auf sie bin. Die Quali-Gruppe war eine der schwierigsten. Sich schon am vorletzten Spieltag zu qualifizieren, ist nicht selbstverständlich, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Spieler wir nicht zur Verfügung hatten. Das war eine außerordentliche Leistung in den letzten Wochen und Monaten.“

Zum Ausschluss von Burgstaller: „Schade für Burgi, trotzdem war es wichtig, ihn dabei zu haben und ihn für Kalajdzic bringen zu können.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Uns bedeutet das extrem viel, zur EM zu kommen war unser absolutes Ziel. Wir haben immer gefightet, alles probiert, um die Stadien wieder zu füllen und die Fans hinter uns zu bringen, das haben wir geschafft. Wir haben wieder eine Euphorie entfacht, nicht zu viel, aber wir haben uns doch eine Wertschätzung erarbeitet. Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, aber egal, wir nehmen das 1:0 mit und sind sehr glücklich.“

Laimer: „Sind auf einem guten Weg“

Konrad Laimer (ÖFB-Teamkapitän): „Das Gefühl ist überwältigend. Es ist immer etwas sehr Besonderes, sich für eine EM zu qualifizieren. Am Ende war es wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Wir haben gefühlt in jedem Lehrgang mit einer anderen Startformation gespielt, aber man hat gespürt, dass wir immer enger zusammenrücken, auch wenn wir natürlich noch einiges verbessern müssen. Man merkt diese Energie, diese Leidenschaft, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten.“

Xaver Schlager (ÖFB-Teamspieler): „Es waren sehr schwierige 90 Minuten, es hätte auch unentschieden ausgehen können. Am Schluss hatten wir das Glück des Tüchtigen. Heute ist es nur darum gegangen, zu gewinnen. Wir hatten ein intensives Spiel am Freitag und eine lange Anreise. Es ist wichtig, dass wir uns für große Turniere qualifizieren, jetzt freuen wir uns auf die EM.“

Mitterdorfer: „Können mit Top-Teams mithalten“

Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident): „Die Spieler und das Trainerteam haben sich das sehr verdient, sie haben in der Quali eine großartige Leistung geboten. Das Spiel heute war sehr eng, doch der Sieg war verdient. Wir haben in Fußball-Österreich etwas bewegt, das ist ein großartiger Tag. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass die Burschen nicht nur große fußballerische Qualität auszeichnet, sondern dass sie auch sehr gern im Nationalteam spielen und Freunde sind. Für den Verband bedeutet die EM-Teilnahme eine zusätzliche wirtschaftliche Kraft und auch eine gewisse Ruhe, damit man sich auch anderen Sachen wir etwa Infrastrukturprojekten widmen kann.“

„Wir genießen das“: Baumgartner & Wöber im launigen Sky-Doppelinterview

Giovanni de Biasi (Aserbaidschan-Teamchef): „Wir haben ein gutes Spiel gespielt. In der ersten Hälfte hat nicht alles geklappt, aber in der zweiten Hälfte haben wir gut gespielt. Es ist schade, dass wir zu Beginn der zweiten Hälfte ein Gegentor kassiert haben, aber wir haben den Druck bis zum Ende aufrechterhalten. Schade, dass Toral am Ende kein Tor geschossen hat, dann hätten die Österreicher jetzt nicht über die EM-Teilnahme gejubelt.“

„Alles machbar beim Nachbar“: ÖFB-Kicker erklären Jubelshirts

(APA/Red.).

Beitragsbild: GEPA.