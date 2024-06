EM-Aus für Kroatien fix

Nach den torlosen Unentschieden in der Gruppe C am Dienstagabend ist das Aus von Kroatien bei der Fußball-EM in Deutschland besiegelt.

Luka Modric und Co. beenden das Turnier fix als einer der zwei schlechtesten Gruppendritten. Damit geht auch eine Serie weiter, seit der Aufstockung auf 24 Teams im Jahr 2016 hat weiter kein Drittplatzierter mit nur zwei Punkten die K.o.-Phase erreichen können.

Fix als Dritter weiter sind ÖFB-Gegner Niederlande und Slowenien.

