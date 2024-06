EM-Zahlenspiele: Von 0 bis 621

24 Nationen mit zunächst 621 Spielern nehmen an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teil. Das Turnier in Zahlen:

0: Im Kader von Dänemark und Albanien steht kein Spieler, der in der heimischen Liga unter Vertrag steht. Die wenigsten Legionäre haben die Engländer in ihrem Aufgebot stehen: In Harry Kane (Bayern München) und Jude Bellingham (Real Madrid) sind es nur zwei, gefolgt von Italien (3) und Deutschland (6). Sieben Spieler des ÖFB-Kaders spielen in der heimischen ADMIRAL Bundesliga, dazu kommen 19 Legionäre.

13: Von Manchester City und Inter Mailand spielen jeweils 13 Profis bei der EM. Insgesamt sind 219 Klubs bei der EURO vertreten. Aus Österreich stellen Sturm Graz und Rapid die meisten Spieler ab (jeweils fünf), wenn man bei den Hütteldorfern den ungarischen Neuzugang Bendeguz Bolla (ab 1. Juli bei Rapid unter Vertrag) bereits hinzuzählt. Red Bull Salzburg folgt mit vier EM-Fahrern.

14: Superstar Cristiano Ronaldo (Portugal) ist mit bislang 14 Treffern EM-Rekordtorschütze vor Michel Platini (Frankreich/9), Antoine Griezmann (Frankreich) und Alan Shearer (England/je 7). Für Österreich trafen bei den bisherigen drei EM-Teilnahmen sieben Spieler je einmal: Ivica Vastic (2008), Alessandro Schöpf (2016), Stefan Lainer, Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic, Christoph Baumgartner und Sasa Kalajdzic (alle 2021). Aus dem aktuellen ÖFB-Kader haben mit Gregoritsch, Arnautovic und Baumgartner drei Spieler bei einer EM-Endrunde getroffen.

25: Ronaldo hat als EM-Rekordspieler bisher 25 Einsätze vorzuweisen. In Deutschland steht der 39-Jährige vor seiner sechsten EM. Ihm folgen seine Teamkollegen Pepe und Joao Moutinho (jeweils 19). Die meisten österreichischen EM-Einsätze weisen David Alaba, Marcel Sabitzer und Martin Hinteregger (jeweils 7) auf.

28,79: Schottland hat mit 28,79 Jahren den ältesten Kader des Turniers – gefolgt von Deutschland (28,59). Die jüngsten Teams stellen Tschechien (25,74) und die Türkei (26,24). Österreichs Kader ist im Schnitt 26,81 Jahre alt.

35: Die gemeldeten Profis stehen bei Klubs aus 35 Nationen unter Vertrag, darunter sind Länder wie Iran, Katar oder Südkorea. Oder Saudi-Arabien: Von dort kommen 14 Spieler, unter anderem Ronaldo. Die meisten Spieler stellt die Premier League (114) vor Italien (103) und der Deutschen Bundesliga (80). Die österreichische Bundesliga kommt auf 17 EM-Fahrer (inklusive Rapid-Neuzugang Bendeguz Bolla).

41: Ältester Spieler des Turniers ist der Portugiese Pepe, der im Februar 41 Jahre alt wurde. Sein Teamkollege Ronaldo folgt 39 Jahren. Ältester Torwart ist der deutsche Manuel Neuer (38). Jüngster Spieler ist der Spanier Lamine Yamal, der am 13. Juli erst 17 wird. Jüngster ÖFB-Akteur ist Leopold Querfeld (20), ältester Marko Arnautovic (35).

621: Insgesamt sind vorerst 621 Spieler für das Turnier gemeldet. Nur Belgien und Frankreich schöpften ihr Kontingent nicht ganz aus und beriefen jeweils nur 25 Spieler. Bei den Niederländern fallen kurzfristig Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners aus. Dafür wurde in Ian Maatsen aber nur ein Profi nachnominiert.

