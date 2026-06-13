England-Stars vor WM-Auftakt bestohlen

Die englische Nationalmannschaft ist offenbar vor ihrer Ankunft im WM-Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in Fahrzeugen eingebrochen, die Trainingsausrüstung für die „Three Lions“ transportieren, die im Laufe des Tages im WM-Quartier in Kansas eintreffen. Der englische Verband (FA) prüfe derzeit, was genau entwendet wurde. England startet am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr MESZ) in die WM.

„Wir untersuchen einen möglichen Diebstahl von Ausrüstung aus einem Mannschaftsfahrzeug, das heute Abend in Kansas City ankam, wobei Gegenstände fehlten. Die Ermittlungen dauern an“, wurde ein Polizeisprecher bei der BBC zitiert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sollen zwei Personen festgenommen worden sein.

(APA)/Bild: Imago