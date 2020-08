Erster Clasico am 7. Spieltag! La Liga gibt Spielplan bekannt

Der spanische Fußballmeister Real Madrid startet mit einem Heimspiel gegen den FC Getafe in die Mission Titelverteidigung.

Das geht aus dem Spielplan hervor, den die spanische Liga am Montag veröffentlichte. Der erste Spieltag findet vom 11. bis 13. September statt. Der FC Barcelona beginnt die neue Spielzeit – dann möglicherweise ohne den abwanderungswilligen Topstar Lionel Messi – mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Elche.

Der erste Clasico zwischen Real und Barca findet am 7. Spieltag (23. bis 25. Oktober) in Barcelona statt, das Rückspiel steigt am 30. Spieltag (9. bis 11. April 2021) in Madrid.

(SID)

Beitragsbild: Getty Images