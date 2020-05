Expected Goals: Fountas und Badji mit ähnlichen Werten

via

via Sky Sport Austria

Bei Rapid schlug Neuzugang Taxiarchis Fountas voll ein. Er erzielte 14 Tore in seinen ersten 19 Spielen und weist damit eine ähnliche Bilanz wie Robert Beric auf (15 Tore in seinen ersten 19 Spielen), den viele als den zuvor letzten erfolgreichen Goalgetter im Grün-Weißen Dress bezeichnen. Unsere Kollegen von Stats Perform (OPTA) haben den Griechen mit Aliou Badji, dem der Durchbruch in Hütteldorf nicht gelang, verglichen.



Mit Aliou Badji verließ ein anderer Stürmer die Hütteldorfer in der Winterpause, obwohl er einen ähnlichen xG-Wert wie Fountas vorzuweisen hat. An seiner Chancenauswertung verzweifelten aber nicht nur Fans und der Stürmer selbst, sondern schließlich auch die sportliche Leitung. Während Fountas seine zu erwartendende Torausbeute deutlich überbietet, lag Badji zur Zeit seines Abgangs von allen Spielern ligaweit am deutlichsten unter seinem xG-Wert.

Was sind Expected Goals (xG)?

Der Wert Expected Goals misst die Qualität eines Schusses basierend auf verschiedenen Variablen wie Art der Vorlage, Schusswinkel und Entfernung vom Tor, ob es ein Kopfball war und ob im Vorfeld eine Großchance erfasst wurde. Der Gesamtwert der Schüsse ergibt einen Richtwert über die zu erwartende Toranzahl eines Spielers oder einer Mannschaft, aufgrund der abgegebenen Schüsse. In den Analyse- und Scoutingabteilungen der Klubs ist diese „New Metric“ inzwischen Standard und wird vor allem für langfristige Beobachtungen herangezogen.

Badji gab pro Spiel mehr Schüsse ab als Fountas, 86% davon von innerhalb des 16ers und war dort auch häufiger am Ball als der Grieche. Fountas brachte aber einen höheren Anteil seiner Schüsse auf und vorallem in das Tor. Ein hoher Expected Goals Wert alleine macht noch keinen erfolgreichen Stürmer. Bei Fountas stimmte auch die Chancenverwertung, er erzielte 5 Tore mehr als zu erwarten waren – Platz 2 hinter Shon Weissman.

Fountas steigerte seinen xG-Wert durch seine Schussgenauigkeit von insgesamt 8,9 auf einen xGOT-Wert von 12,4. Bei Badji nahm der xGOT-Wert im Vergleich zum xG-Wert von 5,2 auf 4,2 sogar ab.

In diesem Beispiel lohnt es sich, zusätzlich den xGOT-Wert unter die Lupe zu nehmen. Der xGWert wird jeweils vor dem Abschluss berechnet. Beim xGOT-Wert wird die Qualität des Abschlusses miteinbezogen. Wohin zielt der Schütze und wie hoch ist dadurch die Erfolgswahrscheinlichkeit? In Bezug auf den Schützen können wir besser verstehen, ob Torerfolge ein Resultat von guten Abschlüssen über einen längeren Zeitraum hinweg sind oder schwächere Torhüterleistungen dafür verantwortlich sind.

Bild: GEPA