Offiziell: FC Bayern verleiht Abwehr-Talent zur Austria

Ein Bayern-Talent für den FK Austria Wien: Nach dem Transfer von Stürmer Nik Prelec verpflichtet der FAK den nächsten leihweisen Neuzugang.

Das 18-jährige Bayern-Talent Matteo Perez Vinlöf verlängert seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis Sommer 2027 und wird gleichzeitig nach Wien-Favoriten ausgeliehen. Dies bestätigt Transfer-Experte Fabrizio Romano via X. Mittlerweile ist die Leihe nach Österreich bereits fix, die Austria bestätigt die Verstärkung.

🚨 Excl: Bayern have agreed on new deal for 2005 born talent Matteo Pérez Vinlöf, set to be signed until June 2027.

Pérez Vinlöf will then be loaned out to Austria Wien right after signing new contract, deal already agreed. pic.twitter.com/saUoSFeah2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024