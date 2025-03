Feldhofer wird neuer GAK-Trainer

Ferdinand Feldhofer wird nach Sky-Informationen neuer Trainer beim Grazer AK. Auch der „Kurier“ berichtete heute darüber.

Wie bereits am Donnerstag exklusiv von Sky berichtet, war Feldhofer nach der Entlassung von Rene Poms der Wunschkandidat der GAK-Verantwortlichen. Feldhofer und der GAK sind sich über eine gemeinsame Zusammenarbeit einig, es sind nur noch letzte Details zu klären.

Idealerweise soll Feldhofer schon am Montag das erste Training mit der Mannschaft leiten.

Bei den Grazern lautet die Mission für Feldhofer nun Klassenerhalt. Der Aufsteiger liegt zu Beginn der Qualifikationsgruppe in der Tabelle punktgleich mit Schlusslicht Altach auf dem vorletzten Platz und ist stark abstiegsgefährdet.

Feldhofer vor einer Woche bei Cercle entlassen

Feldhofer war erst eine Woche zuvor nach nur 17 Pflichtspielen bei Cercle Brügge entlassen worden. Seine Trainerkarriere startete der heute 45-Jährige im Jahr 2015 beim SV Lafnitz. 2019 folgte der Wechsel zu den Wolfsbergern in die höchste österreichische Spielklasse, 2021 ging es nach Wien Hütteldorf. Nach seinem Aus bei Rapid heuerte er vergangenes Jahr bei Dinamo Tiflis an. Im Dezember folgte das am Ende nur knapp viermonatige Engagement bei Cercle Brügge.

Brisant: Als Spieler absolvierte Feldhofer 165 Pflichtspiele für Stadtrivale Sturm Graz. Mit dem SK Sturm holte er 1999 und 2011 die Meisterschaft und wurde 2010 mit den „Blackies“ ÖFB-Cup-Sieger.

Bild: GEPA