Fußbruch: Bitteres WM-Aus für Barcelona-Profi

Für Europameister Fermin Lopez ist die Fußball-WM beendet, noch bevor sie begonnen hat.

Der 23-Jährige erlitt am Sonntag beim 3:1-Sieg des FC Barcelona gegen Real Betis einen Bruch im rechten Fuß und wird die Endrunde in rund einem Monat verpassen.

„Die Operation ist gut verlaufen und ich freue mich schon jetzt darauf, stärker zurückzukommen – sowohl mental als auch körperlich“, schrieb Lopez auf Instagram. Für den Spanier wäre es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gewesen.

(APA/Red.) / Bild: Imago