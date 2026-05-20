Offiziell: Schopp kehrt für dritte Amtszeit nach Hartberg zurück

Der TSV Hartberg hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Markus Schopp übernimmt die Oststeirer und erhält einen langfristigen Vertrag. Zudem wird der 52-Jährige künftig auch die Rolle des Technischen Direktors ausüben.

Für den gebürtigen Grazer ist es bereits die dritte Amtszeit in Hartberg. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag um 13:30 Uhr soll Schopp offiziell vorgestellt werden.

Die Trainersuche war notwendig geworden, nachdem Manfred Schmid seinen auslaufenden Vertrag beim TSV nicht verlängert hatte.

Zuletzt war Schopp von September 2024 bis April 2025 beim LASK tätig, wo er sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor arbeitete. Seit seinem Aus in Linz war der frühere ÖFB-Teamspieler ohne Verein.

„Reizvolle Aufgabe“

„Es erwartet mich in Hartberg erneut eine reizvolle Aufgabe. Der TSV Egger Glas Hartberg hat in den vergangenen Jahren vielen Spielern ein perfektes Umfeld geboten, um die nächsten Schritte in ihrer Karriere zu machen. Entscheidend für mich war, dass sich unsere Zugänge und Konzepte decken, nämlich in Zukunft vor allem mit heimischen Spielern und Talenten den Weg zum Erfolg zu finden„, so Rückkehrer Schopp.

Schopp war „Wunschkandidat“

„Markus war unser Wunschkandidat, er hat bereits über 4,5 Jahre unsere Bundesliga-Erfolgsgeschichte entscheidend mitgestaltet und wir sind überzeugt, dass der eingeschlagene Weg mit jungen Spielern und vielen Österreichern gemeinsam mit ihm erfolgreich fortgesetzt werden kann. Wir verfügen über eine funktionierende Mannschaft mit viel Potenzial, auf der sich weiter aufbauen lässt. Markus kennt den Verein wie seine Westentasche und bringt neben großer Leidenschaft auch enormes Fachwissen und wertvolle Erfahrung mit„, sagt Erich Korherr, Obmann und Geschäftsführer beim TSV Hartberg.

(Red.) / Bild: GEPA