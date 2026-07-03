Paraguay-Nationaltrainer Gustavo Alfaro geht nach dem sensationellen Sieg gegen Deutschland mit viel Rückenwind ins WM-Achtelfinale gegen Topfavorit Frankreich.

„Selbstvertrauen ist wie ein Wassertank. Das Wasser, das sich darin befindet, zeigt, wie viel Selbstvertrauen ich habe. Der Sieg gegen Deutschland füllt deinen Wassertank auf“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag.

Der Underdog, der die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale (4:3 i. E.) aus dem Turnier geworfen hatte, trifft am Samstag (23.00 Uhr MESZ) in Philadelphia auf die Superstars Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé und Co. Paraguay steht erstmals seit 2010 wieder in der K.o.-Runde. Mit dem Viertelfinaleinzug feierten die Südamerikaner damals ihr bislang bestes WM-Ergebnis.

Paraguay-Coach: „Müssen schauen, wie wir uns schützen“

Alfaro versuchte sich derweil an einer Metapher, um zu beschreiben, wie schwer die Aufgabe gegen den zweimaligen Weltmeister wird. „Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Wenn ein Gewitter kam, musste man zurück nach Hause gehen. Denn es gab keinen Schutz vor den Blitzen. Du kannst dich nicht hinter einem Baum verstecken, da kann dich der Blitz treffen. Frankreich ist ein solcher Sturm. Wir stehen diesem Sturm gegenüber und müssen schauen, wie wir uns vor ihm schützen“, sagte der Argentinier.