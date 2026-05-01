„Gibt nichts Größeres“: LASK bejubelt historischen Cup-Titel

Die lange Wartezeit ist für den LASK zu Ende gegangen: Die Linzer holten sich am Freitag mit einem 4:2 nach Verlängerung (2:2,1:2) gegen den SCR Altach den Titel im ÖFB-Cup.

LASK-Coach Dietmar Kühbauer verteidigt nach dem Premierensieg des WAC im Vorjahr damit seinen Cup-Titel. Während seine Spieler zum Teil ihre ersten persönlichen Karrieretitel feiern, muss der SCR Altach weiter auf den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte warten.

Reaktionen zum ÖFB-Cupfinale LASK – Altach (4:2 n.V.):

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ein schöneres Gefühl gibt es heute nicht. Wenn du sechs Jahrzehnte einem Titel hinterherläufst und dir das heute auch mit der Dramaturgie des Spiels passiert, dann gibt es nichts Schöneres. Auch für die Fans, es gibt nichts Größeres. Schlussendlich gewinnen wir verdient. Jeder Titel ist fantastisch. Wenn man die Geschichte kennt, wie er entstanden ist, ist es umso schöner. Wir waren vor sechs Monaten im Arsch daheim. Jetzt haben die Jungs wirklich was Großes geleistet. Ich muss ein Lob aussprechen, weil wenn du zweimal hinten bist und immer wieder zurückkommst, dann haben sie schon die nötige Qualität gehabt. Es ist schön, dass wir einen Titel haben und jetzt kann natürlich alles passieren.“

Sasa Kalajdzic (LASK-Stürmer): „Es ist eine geile Stimmung, ein Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich. Es hat lange ausgeschaut wie ein komischer Tag, weil Tore aberkannt wurden und sie gefühlt mit zwei Torschüssen in Führung gehen. Wir sind zurückgekommen und haben gezeigt, was wir für eine Qualität haben und haben zurecht gewonnen. Ein bisschen dramatisch muss es schon sein. Das Spiel passt zu unserer Saison. Wir sind überglücklich und ich bin auch überglücklich über meinen ersten Titel. Heute dürfen wir ein bisschen feiern, morgen ausnüchtern und am Sonntag können wir uns auf Rapid vorbereiten.“

Das Meistergruppen-Duell zwischen dem LASK und dem SK Rapid ist am Montag ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria zu sehen!

Zaric: „Unglaublichen Fight abgeliefert“

Samuel Adeniran (LASK-Doppeltorschütze): „Eine Trophäe in meinem zweiten Jahr in Europa zu gewinnen, ist unglaublich. Da ist definitiv ein Traum wahr geworden. Es ist ein unglaubliches Gefühl, es war mein erstes Finale in Europa. Dass ich dem Team helfen konnte, ist ein Segen.“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Es war ein sehr interessantes Finale. Den Zuschauern ist sicher etwas geboten worden. Wir wollten es aggressiv und offensiv angehen und uns nicht verstecken gegen die aktuell beste Mannschaft in Österreich. Es ist uns gelungen, leider zählt am Ende der Sieg. Den haben wir nicht gelandet und deswegen sind wir natürlich enttäuscht. Gleichzeitig muss ich sagen, dass die Jungs einen unglaublichen Fight abgeliefert und ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Das 2:3 war sehr unglücklich, weil von uns zwei Spieler gelegen sind. Was überwiegen muss, ist eine ganz tolle Cup-Saison.“

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.