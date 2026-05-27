Glasner-Titel zum Abschied? So starten Crystal Palace & Rayo Vallecano ins ECL-Finale
Zum Abschied aus dem Adlerhorst will sich Oliver Glasner noch einen weiteren Eintrag im Geschichtsbuch von Crystal Palace sichern. Jubelte der Oberösterreicher vor einem Jahr mit den „Eagles“ über den Gewinn der FA-Cup-Trophäe, soll heute (21:00 Uhr) in Leipzig erneut Silberware gestemmt werden.
Palace trifft im Finale der Conference League in Leipzig auf Spaniens Vertreter Rayo Vallecano. Für beide Teams geht es um den ersten internationalen Titel der Vereinshistorie.
Die Aufstellungen im Überblick:
Crystal Palace
Rayo Vallecano
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para la final de la @Conf_League.#UECLfinal #ElSueñoFINAL pic.twitter.com/bb6h0Nopw5
— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 27, 2026
Beitragsbild: Imago