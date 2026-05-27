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UEFA Conference League

Glasner-Titel zum Abschied? So starten Crystal Palace & Rayo Vallecano ins ECL-Finale

Zum Abschied aus dem Adlerhorst will sich Oliver Glasner noch einen weiteren Eintrag im Geschichtsbuch von Crystal Palace sichern. Jubelte der Oberösterreicher vor einem Jahr mit den „Eagles“ über den Gewinn der FA-Cup-Trophäe, soll heute (21:00 Uhr) in Leipzig erneut Silberware gestemmt werden.

Palace trifft im Finale der Conference League in Leipzig auf Spaniens Vertreter Rayo Vallecano. Für beide Teams geht es um den ersten internationalen Titel der Vereinshistorie.

Die Aufstellungen im Überblick:

Crystal Palace

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Rayo Vallecano

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Beitragsbild: Imago