Sky-Info: Letzte Details bei Mega-Deal um Gordon

Anthony Gordon von Newcastle United soll für mehr als 80 Millionen Euro nach Spanien wechseln. Die Verhandlungen befinden sich nach Informationen von Sky Sport auf der Zielgeraden – ein Abschluss könnte schon in den nächsten 24 Stunden erfolgen.

Der FC Barcelona steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Anthony Gordon. Nach Informationen von Sky Sport befinden sich die Verhandlungen mit Newcastle United in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Aktuell werden nur noch letzte Details rund um die Ablösesumme und mögliche Bonuszahlungen geklärt.

Das Gesamtpaket für den englischen Nationalspieler soll sich auf über 80 Millionen Euro belaufen. Newcastle zeigt sich demnach bereit, den Transfer kurzfristig abzuschließen. Ein Deal könnte bereits innerhalb der nächsten 24 Stunden finalisiert werden.

Gordon ist sich mit Barcelona einig

Gordon selbst hat sich offenbar bereits mit dem FC Barcelona auf einen Wechsel verständigt. Der Flügelspieler will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und sieht bei den Katalanen die ideale sportliche Perspektive.

Während Barcelona damit kurz vor einem weiteren hochkarätigen Transfer steht, wird der FC Bayern München in diesem Poker keine Rolle spielen. Die Münchner planen keinen späten Einstieg in die Verhandlungen und verzichten auf einen möglichen „Hijack“ des Deals.

Offensivverstärkung für Barcelona

Sollte der Transfer wie erwartet über die Bühne gehen, würde Barcelona erneut ein klares Zeichen auf dem Transfermarkt setzen – und sich gleichzeitig die Dienste eines der vielversprechendsten Offensivspieler der Premier League sichern.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago