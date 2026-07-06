Guirassy-Klausel läuft ab – BVB-Transferstau wegen Adeyemi?

Die Zukunft von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund ist weiterhin offen. Spannend: Nach Informationen von Sky Sport läuft die Ausstiegsklausel des BVB-Angreifers für Top-Vereine am 15. Juli ab.

Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United sowie Arsenal können von der Exit-Option Gebrauch machen (Sky berichtete) und Guirassy für knapp unter 40 Millionen Euro unter Vertrag nehmen. Nach dem 15. Juli müssten allerdings auch die europäischen Riesen die Summe frei verhandeln, sollten sie den Guineer verpflichten wollen.

Ohnehin hat bis dato keiner dieser Top-Klubs angebissen. Nach Sky Sport Infos pusht Fenerbahce weiterhin. Die Süper Lig ist jedoch nicht das primäre Ziel für den 30-jährigen Angreifer. Auch Fenerbahce müsste mit Borussia Dortmund frei verhandeln. Eine Offerte liegt aber noch nicht auf dem Tisch. Eine finale Entscheidung ist bislang nicht gefallen.

Transferstau beim BVB

Die weiteren Transferplanungen des BVB hängen an den Personalien Guirassy und vor allem Ex-Salzburger Karim Adeyemi – nach den Verpflichtungen von Joane Gadou (für 19,50 Millionen Euro aus Salzburg gekommen), Kaua Prates (für sieben Millionen Euro von Cruzeiro gekommen) und Justin Lerma (für vier Millionen Euro von Independiente gekommen) herrscht aktuell Transferstau! Erst mit weiteren Verkäufen sind zusätzliche Verstärkungen denkbar.

Guirassy wechselte 2024 für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB. In 96 Pflichtspielen erzielte er 60 Tore für Borussia Dortmund. Darüber hinaus bereitete der Stürmer 15 weitere vor. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig.