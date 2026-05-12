Offiziell: Borussia Dortmund verpflichtet Gadou von Salzburg

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Der Wechsel von Salzburg-Verteidiger Joane Gadou zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der 19-Jährige wurde am Dienstagnachmittag vorgestellt.

Die Ablösesumme liegt nach Sky-Informationen bei 19,5 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro, von denen ein realistischer Teil erreichbar sein soll. Red Bull Salzburg hat sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Höhe von zehn Prozent gesichert.

Zuletzt hatte sich Gadou bereits über Social Media von seinem bisherigen Klub verabschiedet und damit die Spekulationen um seinen bevorstehenden Wechsel zusätzlich angeheizt.

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Salzburg-Sportchef Markus Mann sagt über den Transfer: „Ein Wechsel zu einem der besten Klubs in Deutschland ist für alle Beteiligten positiv zu sehen – für den Spieler, aber auch für uns als Klub. Wir wissen, dass Joane das Talent und die Qualität dazu hat, um dort zu bestehen und ein wichtiger Spieler zu werden. Auf diesem Weg wünschen wir ihm viel Gesundheit und alles Gute.“

Gadou selbst sagt zu seinem Abschied aus Salzburg: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich beim FC Red Bull Salzburg verbringen und in der ich enorm viel lernen durfte. Jetzt bietet sich mir die besondere Gelegenheit, zu einem Top-Verein in der deutschen Bundesliga zu wechseln, um dort meine nächsten Schritte zu machen. Das wollte ich mir keinesfalls entgehen lassen. Meine Zeit in Salzburg werde ich in guter Erinnerung behalten und gern an zwei lehrreiche Jahre zurückdenken.“

BVB hat Gadou schon bei PSG beobachtet

BVB-Sportchef Lars Ricken blickt der Neuverpflichtung mit Freude entgegen: „Wir kennen Joane schon sehr lange und haben ihn bereits während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain beobachtet. Joane wird uns verstärken und direkt mit Beginn der neuen Saison eine wichtige Rolle bei uns einnehmen. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und sehen in ihm enormes sportliches Entwicklungspotenzial.“

„Joane ist ein moderner und physisch starker Innenverteidiger. Er verfügt über einen guten Spielaufbau, ist extrem schnell und gleichzeitig auch noch entwicklungsfähig. Mit seinen Fähigkeiten ist Joane eine optimale Ergänzung für unsere Defensive“, ergänzt Dortmunds Sportdirektor Ole Book.

Bild: Borussia Dortmund