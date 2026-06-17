Haaland schießt Norwegen zu Auftaktsieg gegen Irak

Norwegen ist dank Erling Haaland erfolgreich in die WM 2026 gestartet. Der Torjäger von Manchester City führte die Skandinavier am Dienstag in Boston mit zwei Toren zu einem 4:1-(2:1)-Sieg gegen den Irak.

Der 25-jährige Haaland sorgte mit Treffern in der 29. und 43. Minute für die Pausenführung und hält nach 51 Länderspielen schon bei 57 Toren. Leo Östigaard (76.) und ein Eigentor (97.) machten im Finish alles klar, für den Irak traf Aymen Hussein (39.).

Norwegen tat sich mit dem krassen Außenseiter eine Halbzeit lang schwer. Nach langsamem Spielaufbau konnte die hochkarätige Offensive um Haaland und Alexander Sörloth nur selten in Szene gesetzt werden. Haaland machte aber den Unterschied. Als es einmal über die linke Seite schnell ging, war der ehemalige Salzburg-Stürmer beim Stanglpass von David Möller Wolfe zur Stelle. Der Irak schlug aber zurück. Nach einer Flanke von Al-Ammari köpfelte Hussein zum Ausgleich ein. Hussein hatte schon in der Qualifikation den entscheidenden Treffer im Play-off gegen Bolivien erzielt, bei der Einreise in die USA musste er ein siebenstündiges Verhör über sich ergehen lassen.

Haaland profitiert von Fauxpas

Die Freude währte nur drei Minuten, ein Geschenk der Iraker bescherte Norwegen die neuerliche Führung. Bei einem viel zu schwachen Rückpass von Zaid Tahseen reagierte Torhüter Jalal Hassan zu langsam, nicht aber Haaland, der den Torhüter attackierte und den Abschlag ins Tor blockte. Die Führung wackelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber noch kräftig, bei gleich drei gefährlichen Aktionen fehlte nicht viel auf den neuerlichen Gleichstand.

Nach der Pause flaute die Partie ab. Norwegen zeigte lange offensiv wenig, ließ aber auch wenig zu. Lediglich Hussein Ali (63.) gefährdete die knappe Führung. Mit einem Standard erhöhte die Mannschaft von Coach Stale Solbakken auf 3:1. Drei Minuten nach seiner Einwechslung stieg Östigaard bei einem Eckball hoch und köpfelte zum 3:1 ein, in der Nachspielzeit brachte ein Eigentor der Iraker den Endstand. Im Finish (83.) vergab Haaland die große Chance auf sein drittes Tor, diesmal war Torhüter Hassan der Sieger im Zweikampf mit dem Stürmerstar.

„Man ist nervös, und an einem nicht so guten Tag zu gewinnen, ist großartig. An einem durchschnittlichen Tag 4:1 zu gewinnen, ist für uns alle ein Riesenerfolg. Es ist fantastisch, und ich bin stolz auf uns alle“, erklärte Haaland, meinte vor den anstehenden Partien gegen den Senegal und Frankreich aber auch: „Die nächsten Spiele werden viel schwerer. Wir müssen noch besser spielen.“