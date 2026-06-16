Mbappé-Rekord: Frankreich feiert Auftaktsieg gegen Senegal

Frankreichs Fußball-Nationalteam hat einen erfolgreichen WM-Start hingelegt.

„Les Bleus“ gewannen nach einer Steigerung in der zweiten Hälfte 3:1 (0:0) gegen den Senegal. Kylian Mbappe (66., 96.) und Bradley Barcola (82.) trafen im Final-Stadion von East Rutherford (New Jersey) für den Vize-Weltmeister. Die Afrikaner um Sadio Mane hatten beim Stand von 0:0 Top-Möglichkeiten auf die Führung ausgelassen.

Denn Frankreich blieb in der ersten Hälfte so gut wie alles schuldig. Der hochkarätig besetzten Offensive fehlte Esprit und die Defensive zeigte sich verwundbar. Die resolut zu Werke gehenden „Löwen der Teranga“ hatten hingegen zwei Großchancen: Nach einem Ballverlust von Mbappe wurde Nicolas Jackson auf die Reise geschickt und schoss an die kurze Stange. Glück für Frankreich, dass der Abpraller via Tormann Mike Maignan ins Toraus ging (25.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff knallte Ismaila Sarr den Ball aus kurzer Distanz über die Latte (45.+6).

Frankreich wie ausgewechselt

Das rächte sich aus Sicht des Außenseiters in der zweiten Hälfte. Frankreichs Starensemble, das im ersten Abschnitt nur drei ungefährliche Ballaktionen im Strafraum verbucht hatte, schaltete gleich einige Gänge höher. Der aus dem Zentrum deutlich gefährlicher agierende Michael Olise (53.) und Mbappe (57.) scheiterten jeweils am herausstürmenden Tormann Eduard Mendy. Nach einem riskanten Tackling von Sadio Mane an Mbappe im Strafraum monierten die Franzosen Elfmeter (58.) – der leichte Kontakt überzeugte Schiedsrichter Alireza Faghani auch nach Ansicht der Bilder nicht (61.).

Die Afrikaner wackelten nun aber gehörig. Nach Olise-Lochpass passte bei Mbappe nur die Schrittfolge nicht (64.). Das nächste Zusammenspiel der beiden Offensivstars brachte die Führung. Olise fand mit einem brillanten Zuspiel Mbappe, der aus der Drehung einschoss. Der Senegal antwortete vor 80.500 Zuschauern prompt, Jackson knallte den Ball jedoch aus Abseitsposition ins kurze Kreuzeck (68.). Mit der Führung im Rücken hatte die nun wacher agierende Elf von Didier Deschamps das Spiel komplett im Griff – und Barcola chippte den Ball wenige Momente nach seiner Einwechslung über Mendy zum 2:0 ins Tor.

Ibrahim Mbaye machte die Partie in der achtminütigen Nachspielzeit mit einem haltbar wirkenden Schuss ins kurze Eck noch einmal spannend (95.) – allerdings nur für wenige Sekunden. Dann nahm sich Mbappe aus der Distanz ein Herz und stellte per Prachtschuss den Endstand her. Durch die beiden Treffer ist der Real-Madrid-Star mit 58 Treffern neuer Rekordtorschütze Frankreichs. Zwei Treffer fehlen ihm zu Miroslav Kloses WM-Rekord (16).