Mit Kalajdzic: Die ÖFB-Startelf gegen Jordanien

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick gibt im ersten WM-Match in Santa Clara gegen Jordanien im Sturm Sasa Kalajdzic den Vorzug gegenüber Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch.

In Abwesenheit des verletzten Christoph Baumgartner agiert Romano Schmid als Zehner, Konrad Laimer übernimmt die Rolle am rechten Flügel. Links in der Viererkette spielt Phillipp Mwene, die Innenverteidigung bilden Philipp Lienhart und David Alaba.

(APA/red.) / Artikelbild: GEPA