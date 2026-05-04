Hammerlos in Rom! Ofner winkt Duell mit Topspieler

Österreichs aktuell bestem Tennisspieler Sebastian Ofner winkt beim ATP-1000-Turnier in Rom ein Zweitrundenduell mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Ofner müsste dazu allerdings in der ersten Runde den US-Amerikaner Alex Michelsen (ATP-Nr. 42) ausschalten. Ofner liegt in der Weltranglsite aktuell auf Platz 82. Madrid-Sieger Sinner hat im Foro Italico ein Freilos.

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ÖTV-Frauen müssen durch Qualifikation

Im Frauenturnier am gleichen Schauplatz mussten alle vier Österreicherinnen in die Qualifikation. Da die Deadline für die direkte Akzeptanz ins Hauptfeld vier Wochen vor dem Turnier ist, blieb auch die zuletzt auf Platz 38 vorgestoßene Anastasia Potapova nicht davon verschont.

Die in der Quali topgesetzte Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus erreichten am Montag in zwei, Julia Grabher in drei Sätzen jeweils die zweite Runde. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag ist der Hauptbewerb erreicht.

(APA)/Bild: Imago