„Watschn“ von Neymar! Dribbling sorgt für Entgleisung
Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich in der Heimat offenbar eine Entgleisung im Training geleistet.
Wie das brasilianische Medium Globe Esporte berichtet, soll der 34 Jahre alte Profi des FC Santos am Sonntag mit dem 18-jährigen Robinho Junior, Sohn des derzeit inhaftierten ehemaligen Nationalspielers Robinho, aneinandergeraten sein. Grund für den Vorfall sei ein Dribbling des Jungstars, das Neymar als „respektlos“ empfunden haben soll.
Nach besagter Aktion im Spielersatztraining für Profis, die am Vortag bei Tabellenführer Palmeiras (1:1) nicht gespielt hatten, habe Neymar seinem Mitspieler konfrontiert, ihm „ein Bein gestellt“ und im Zuge der Konfrontation gar eine Ohrfeige verteilt. Das Management des früheren Torjägers des FC Barcelona und Paris Saint-Germain äußerte sich laut Globo Esporte nicht näher zum Vorfall.
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(SID)/Bild: Imago